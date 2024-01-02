مباريات اليوم.. وست أمام بريتون وميلان ضد كالياري

تستعرض “البوابة نيوز”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 -1-2024، حيث يقام عدد من المباريات في مختلف البطولات والملاعب العالمية منها وست هام أمام برايتون في الدوري الإنجليزي، وميلان ضد كالياري في كأس إيطاليا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد ضد برايتون – الساعة 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي ضد رايو فاليكانو – الساعة 6 مساء

ريال سوسيداد ضد ديبورتيفو ألافيس- الساعة 8:15 مساء

فالنسيا ضد فياريال – الساعة 10:30 مساء

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

ميلان ضد كالياري – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الجزائري

وفاق سطيف ضد شباب بلوزداد – الساعة 6 مساء

اتحاد الجزائر ضد مولودية وهران – الساعة 9 مساء