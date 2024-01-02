عقب تطويره.. استعدادات موسعة لافتتاح قصر ثقافة حلوان خلال العام الجديد

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال العام الجديد لافتتاح قصر ثقافة حلوان عقب العمل على تطويره ورفع كفاءته ليتماشى مع التطور التكنولوجي الحالي.

يقع قصر ثقافة حلوان على مساحة كلية تُقدر بـ 684 مترًا مربعًا، ويبلغ مساحة المبنى 388 مترًا مربعًا، ويتكون من ثلاثة طوابق، ويحتوي الدور الأرضي على: "غرف إدارية، مكتبة الطفل، مسرح يسع 52 مشاهدًا، غرف الفنانين"، أما الدور الأول فيتكون من: نادي المرأة، نادي تكنولوجيا المعلومات، المكتبة العامة، مكاتب إدارية"، أما الدور الثاني فيتكون من: "4 قاعات للمعارض متعددة الاستخدامات".

عملت الهيئة العامة لقصور الثقافة على تقديم على بعض التعديلات شملت بعض التعديلات المعمارية بالدور الأرضي لتوسعة قاعات الأنشطة، إلى إجانب إنشاء دور إضافي للمبنى به عدد ٤ قاعات جديدة لاستيعاب الأنشطة كافة التي يقدمها القصر للرواد، وإنشاء منظومة كاملة للدفاع المدني من منظومة الحريق وإنذار حريق، وإنشاء منظومة كاميرات مراقبة بالقصر، وإنشاء خزان حريق بسعة 60 متر مكعب مياه، وغرف للمولد والكهرباء.