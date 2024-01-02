صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ويشعل الصراع مع هالاند

نجح الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل هدفين في مباراة فريقه ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، مساء الإثنين، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع صلاح رصيده إلى 14 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليتساوى مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في صدارة ترتيب الهدافين.

وواصل صلاح تألقه مع ليفربول هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفًا في جميع المسابقات، منها 14 هدفًا في الدوري الإنجليزي، و3 أهداف في الدوري الأوروبي، وهدف في كأس الاتحاد الإنجليزي، كما صنع 9 أهداف أخرى.

وتأتي صدارة صلاح لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل تصدر فريقه ليفربول للدوري برصيد 45 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه أستون فيلا.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- محمد صلاح - ليفربول - 14 هدفًا.

= إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 14 هدفًا.

3 دومينيك سولانكي - بورنموث - 13 هدفًا.

4- سون هيونج مين - توتنهام - 12 هدفًا.

5- جارود بوين - ويستهام - 11 هدفًا.

6- هوانج هي تشان - ولفرهامبتون - 10 أهداف.

7- أولي واتكينز - أستون فيلا - 9 أهداف.

= ألكسندر إيزاك - نيوكاسل يونايتد - 9 أهداف.

9- كول بالمر - تشيلسي - 8 أهداف.

10- نيكولاس جاكسون - تشيلسي - 7 أهداف.

