"Rebel Moon" يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على نتفليكس

تصدر فيلم الأكشن “Rebel Moon — Part One: A Child of Fire” قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة نتفليكس عقب بدء عرضه قبل أسبوع.

وحاز الفيلم على 23.9 مليون مشاهدة بإجمالي 54 مليون ساعة مشاهدة، فيما جاء في المركز الثاني فيلم “Leave the World Behind” للنجمة جوليا روبرتس، بإجمالي 19.7 مليون مشاهدة خلال 3 أسابيع، وحل فيلم الرسوم المتحركة “Chicken Run: Dawn of the Nugget” في المركز الثالث برصيد 14.9 مليون مشاهدة خلال أسبوعين.

يروي فيلم “Rebel Moon” قصة خيال علمي عن حرب في أقاصي الفضاء بين مستعمرة مسالمة ومضطهديها المستبدين بين النجوم المعروفين باسم "The Imperium"، وأثار الظهور الأول للفيلم الأول في السلسلة اهتمامًا بالفعل بالجزء الثاني.

الفيلم من تأليف زاك سنايدر، وكورت جونستاد، وشي هاتن، وبطولة صوفيا بوتلة، وجيمون هونسو، وإد سكرين، وميشيل هيوزمان، وباي دونا، وراي فيشر، إلى جانب تشارلي هونام وأنتوني هوبكنز بصوت «جيمي»، ويُشارك في العمل كل من ستاز ناير، فرا في، وكليوباترا كولمان، وستيوارت مارتن، وإنفار إيجيرت سيغروسون، وألفونسو هيريرا، وكاري إلويس، وريان ريس، وإي دافي، وجينا مالون، وسكاي يانغ، وشارلوت ماجي، وكوري ستول.