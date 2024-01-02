التحالف الوطني يلتقي مطران بورسعيد للتهنئة برأس السنة الميلادية

زار شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الاثنين، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس، للقاء الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وأكد الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وتوابعها، أن المصريين جميعا يستقبلون العام الجديد بالصلاة والتضرع لله من أجل مصر، ويصلون من أجل أن يحمي الله الرئيس والبلاد، وأن يكون 2024 عام خير علي كل المصريين، معربا عن سعادتهم البالغة بتجمع المسلمين والأقباط داخل الكنائس للاحتفال، مضيفا:"المسيح كانت رسالته السلام ومصر ستظل أفضل نموذجا لذلك".

ومن جانبه، أشار المهندس علي جبر، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن بداية عام 2024 كانت تحمل فرحة وسعادة في بورسعيد، واجتمع الشعب بكثافة في لجان الاقتراع لتجديد الثقة في الرئيس، كما اجتمعوا لدعم الرئيس في موقفه في القضية الفلسطينية، واجتمعوا للاحتفال بفوز الرئيس، كما اجتمعوا للاحتفال بذكري انتصارات عام 1956 علي العدوان الثلاثي، واليوم يجتمع الشعب للاحتفال بأعياد المسيحيين، وقريبا يجري الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك.