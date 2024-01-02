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الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 4 في حادث مروري بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف
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لقى شخص مصرعه فيما أصيب 4 آخرون، في حادث مروري، مساء اليوم الاثنين، بمنطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام. 

تبين تصادم سيارة ربع نقل  مزودة الكابينة جرار زراعي في منطقة " شرق العوينات" في الوادي الجديد أسفر عن وفاة أحمد حامد،  من القاهرة وإصابة كل من اسلام محمد ابراهيم،   ٢٥ عاما. من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، مصطفي أحمد علي،  ٢٧ عاما من مدينة المنصورة، أنس محمد عبد العزيز،  ٢٧ عاما من محافظة الشرقية، أحمد زاهر محمد رشاد،   ٣٤ عاما من محافظة القاهرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل جثة المتوفي والمصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

 

جثة عاما الوادي الجديد محافظة محمد