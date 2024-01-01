سعيد توفيق: الناقد يضطلع بدور الوسيط بين المبدع والمتلقي

أكد الدكتور سعيد توفيق أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، أنّ الهدف الأساسي لعلم الجمال هو رفع الوعي الجمالي والفني من خلال التعريف بمشكلات الفن من حيث إبداعه ونقده وتذوقه.

قال "توفيق"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الناقد يضطلع بدور الوسيط بين المبدع والمتلقي حتى يرفع الوعي لكي يحسن فهم العمل الفني".

وأوضح أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة: "كل محور من هذه المحاور واسع جدا، وثمّة دراسات لا حصر لها، وكانت دراستي في شهادة الدكتوراه بالخبرة الجمالية في زاوية منهجية واحدة فقط ورؤية خاصة جدا".

وأكد الدكتور سعيد توفيق أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، أن الخبرة الجمالية تتعلق بتشريح عملية التذوق الجمالي وكيف ينبغي أن يكون.