مدير مستشفى غزة الأوروبي: عدد كبير من الجرحى لا يتلقون الرعاية في الوقت المناسب

قال الدكتور وسف العقاد مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، إن القطاع الصحي في قطاع غزة يتلقى الضربات الواحدة تلو الأخرى منذ السابع من أكتوبر بسبب النقص الحاد.

وأضاف العقاد، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ القطاع يعاني من حصارٍ دام سنوات طويلة، ومنذ بداية هذه الحرب المجنونة على قطاع غزة، فإن الإمدادات التي تصل القطاع لا تفي بالحد المطلوب لأدنى المقومات التي يحتاجها القطاع الصحي.

وتابع مدير عام مستشفى غزة الأوروبي: "السعة السريرية للمستشفى قبل الحرب كانت 240 سريرا، وتم زيادة هذه السعة لتصبح 450 سرير، ومع ذلك لدينا أكثر من 90 جريح ومريض داخل أروقة مستشفى غزة الأوروبي".

وواصل: "نصف هؤلاء المرضى المتواجدين على الأسرة بشكل شبه لاق والعدد الآخر متواجدون في أقسام ليست مخصصة للمبيت، ويتواجدون على الأرض حيث يفترشونها، والغرفة الواحدة التي كانت تتسع لـ5 مرضى باتت تتسع لـ9 مرضى، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء الجرحى لا يتلقون الرعاية الصحية في الوقت المناسب".