مدير المستشفى الأوروبي بغزة: المصابون على الأرض والمساعدات الطبية لا تكفي

قال الدكتور يوسف العقاد مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، أن القطاع الصحي في غزة مازال يتلقى الضربات المفجعة، بسبب نقص الإمدادات الطبية والدوائية.

وأشار مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن سعة المستشفى 450 سريرا، مشيرًا أن المستشفى تحوي أكثر من 900 جريح، وهذا يسهم في ترك نصف المصابين على الأرض وتقديم الرعاية الطبية لهم في الطرقات الخاصة بالمستشفى.

ونوه "العقاد"، أن مستشفى غزة الأوروبي محاصر، حيث لا يستطيع سكان وسط وشمال القطاع، وبعض الأحياء في جنوب القطاع لا يستعطون الوصول للمستشفى.

وأضاف "العقاد"، أن المستشفى أُسس من قبل وكالة "الأونروا"، ولكن بعد مرور عام من تشغيله غادرت الإدارة الخاصة بوكالة الأونروا، مؤكدًا أن المستشفى تابع لوزارة الصحة الفلسطينية.

وشدد "العقاد"، على ضرورة إدخال المزيد من المساعدات الطبية، مشيرًا أن ما يدخل لقطاع غزة لا يكفي الجرحى، حيث إن الكثير من الحالات التي تحتاج لعمليات بسبب الحالة الحرجة لهم لا تقوى المستشفى على تقديمها؛ بسبب نقص المستلزمات الطبية.