قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة "مرحلة أبريل 2024".. تعرف على الشروط وموعد التقديم.. شاهد

صدق الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين، مرحلة أبريل 2024.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى، الذى عقده اللواء محمد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة، الذى أشار فيه إلى كافة التفاصيل الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر انضمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة، والذى سيتم استقبالهم، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 3 / 1 / 2024 وفقًا للشروط الآتية:

أولًا: المؤهلات العليا

مواليد الفترة من 1/1 حتى 30 / 6 من جميع السنوات حتى عام 2003 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول سبتمبر 2023 حتى أخر يناير 2024.

وخريجى كليات الطب ( البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض ) المنتهى إمتيازهم خلال الفترة من أول سبتمبر 2023 حتى أخر يناير 2024، وكذا مواليد الفترة من 1/1 حتى 30 / 6 من عام 2004 الحاصلين على مؤهلهم خلال الفترة من أول فبراير 2023 إلى أخر يناير 2024 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 20 / 1 / 2024 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 4 / 2 حتى 18 / 2 / 2024.

ثانيًا: المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 1 / 1 حتى 30 / 6 من جميع السنوات حتى عام 2003 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول أغسطس 2023 حتى أخر يناير 2024، وكذا مواليد الفترة من 1 / 1 حتى 30 / 6 من مواليد 2004 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2023 إلى أخر يناير 2024، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 10 / 2 / 2024 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 19 / 2 وحتى 22 / 2 / 2024.

ثالثًا: المؤهلات المتوسطة

مواليد أشهر ( أبريل / مايو / يونيو ) عام 2004 الحاصلين على مؤهلهم حتى العام الدراسى 2022/2023، وكذا مواليد أشهر ( أبريل / مايو / يونيو ) من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2003 وما قبلها من خريجى العام الدراسى 2022/2023، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 3 / 1 / 2024، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 13 / 1 وحتى 3 / 2 / 2024.

رابعًا: غير ذوى المؤهلات (العاديين)

مواليد أشهر ( أبريل / مايو / يونيو ) عام 2004 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من يوم 14 / 2 / 2024، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 24 / 2 وحتى 6 / 3 / 2024.

المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد - صحيفة الحالة الجنائية حديثة الإصدار من القسم أو المركز التابع له الشاب - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز / التدريب لخريجى كليات الطب ( البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض ) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين ( المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين ).

جدير بالذكر أن إدارة التجنيد والتعبئة تبرز كافة الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على موقع إدارة التجنيد والتعبئة على العنوان التالى: https://tagned.mod.gov.eg ، والبريد الإلكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة على العنوان التالى: ( mod.gov.eg@tagneed )، وخدمة الإستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02 - 26339581 / 02 ) وقد تم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكترونى للخدمات على الرقم المختصر ( 15499 ).