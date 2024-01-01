رئيس قضايا الدولة يلتقي رئيس المحكمة الدستورية العليا

زار المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الإثنين، المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، لبحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والمحكمة الدستورية العليا لتحقيق العدالة الناجزة.

وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها، بأنه حضر اللقاء من المحكمة الدستورية العليا المستشارون نواب رئيس المحكمة: المستشار رجب عبد الحكيم سليم، المستشار الدكتور محمد عماد النجار، المستشار دكتور طارق شبل، المستشار طارق عبد العليم، المستشار خالد رأفت، المستشار الدكتور عماد البشري، والمستشار دكتور مظهر فرغلي.

وأضاف: كما حضر اللقاء من هيئة قضايا الدولة حضر كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، المستشار صفوت عبد الرشيد رئيس قسم المحكمة الدستورية العليا بالهيئة، المستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني، المستشار محمد حسن الأمين العام، المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

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