«استولى على 2 مليون».. إحالة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر للمحاكمة

أحالت جهات التحقيق بالنيابة العامة في الجيزة، مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، للمحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه مصري.

وفي وقت سابق.. حرر محامي الملحن والموسيقار حلمي بكر محضرا، ضد مدير أعماله لقيامه بالنصب والاحتيال علي الموسيقار حلمي بكر في مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه بديوان قسم شرطة العجوزة.

وجاء في البلاغ أن مدير أعمال الملحن والموسيقار حلمي بكر قام باخباره بقيامه بإحضار موظف تابع لأحد البنوك لشراء شهادات ادخار بقيمة 2 مليون جنيه بعائد مادي 18%، إلي أن بكر تفاجئ بأنه قام بالامضاء علي أوراق حولت المبلغ سالف الذكر إلي حساب مدير أعماله فقرر تحرير محضر بالنصب والاحتيال ضده.

كانت البداية بتلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من محامي الملحن حلمي بكر يفيد بقيام مدير أعمال موكله بالنصب والاحتيال عليه من خلال اقناع موكله بداية بشراء شهادات ادخار بقيمة 2 مليون جنيه ذات العائد 18 %، وأنه قام بإحضار موظف بأحد البنوك لإجراء شراء الشهادات سالفة الذكر، إلا أنه تفاجئ بتحويل المبلغ إلي حساب وكيل أعماله.

وأضاف مقدم البلاغ بأن مدير أعمال موكله قام بخداع موظف البنك أيضا وايهامه بأن الحضور إلي منزل الملحن حلمي بكر لتحويل الأموال من حساب "بكر" إلي حسابه الشخصي لشراء فيلا له بأحد المناطق كونه مدير أعماله.

وجري تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكشف أمر الإحالة بنيابة العجوزة الجزئية، عن تقييد الأوراق جنحة بالمادة 1 / 336 من قانون العقوبات، ضد “نور.أ” ، بتهمة الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوك للمجني عليه حلمي بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.

واستمعت جهات التحقيق للمحامي سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمي بكر في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق واتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ 2 مليون و180 ألف جنيه.

وأكد الموسيقار حلمي بكر أنه اكتشف عن طريق الصدفة النصب عليه في مبلغ مليون و280 ألف جنية عن طريق سحب مبالغ ماليه من حسابه الشخصي دون علمه .

وأشار حلمي بكر في تصريحات خاصة " للبوابة نيوز " إلى أنه لم يقم من فراش المرض منذ عودته من المستشفى منذ شهور ولاحظ مؤخرا سحب مبالغ ماليه، حيث اكتشف حالة النصب عليه من أحد المقربين له اثناء مرضة منذ شهور بالاستعانة بموظفي البنك .



وأوضح أنه قام بالبلاغ المحامي الخاص لديه لتقديم بلاغ لكشف حالة النصب التي تعرض لها منذ شهور ولا يعلم عنها شيء وتقدم سامح القناوي محامي حلمي بكر ببلاغ إلى ديوان عام قسم شرطة العجوزة، قال خلاله إن مدير أعماله اثناء فترة مرضه وخضوعه للعلاج في أحد المستشفيات الخاصة حصل على توقيعه الخاص بمعاونة موظف بأحد البنوك، والذي لم يكن يعلم سوء نيته، ليحول أموالًا إلى حسابه الشخصي في صورة شهادات بنكية.