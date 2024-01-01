سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري أول أيام 2024

سجل سعر صرف الريال السعودي استقرارا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الإثنين 1 يناير 2024، أول أيام العام الجديد بالبنوك المصرية وأسواق الصرافة العاملة في مصر عند أسعار أمس الأحد.

وكان قد قرار البنك المركزي المصري بمنح البنوك المصرية عطلة رسمية بمناسبة انتهاء السنة المالية.

أسعار الريال في البنوك المصرية اليوم الاثنين 1 يناير 2024

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.2 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في بنك اتش اس بي سي نحو 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه عند البيع.

وعرض البنك الأهلي الكويتي أسعار صرف الريال مقابل الجنيه نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه عند البيع.

وجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه داخل المصرف العربي الدولي نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه عند البيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

في حين سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه عند البيع.

وعرض بنك مصر أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

فيما جاء سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو8.18 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.