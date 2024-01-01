تعرف علي موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

قال محمد غرابة مدير منتخب مصر، إن محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي يصل الي القاهرة يوم الخميس المقبل للانتظام في معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة الأمم الأرفيقية.

وقال محمد غرابة في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز"، ان المنتخب يواصل تدريباته اليوم بالعاصمة الإدارية ، وهناك برنامج خاصة لبعض اللاعبين لتجنب الإرهاق والتعرض للإصابات.

ويدخل منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، عن استعادة لقب كأس الأمم الأفريقية، الغائب عن خزائن المنتخب الوطني منذ عام 2010، وذلك حينما تنطلق البطولة يوم 13 يناير، ويأمل المدير الفني للفراعنة في تكرار إنجاز الويلزي مايك سميث في نسخة 1986.



يستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.



يبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.