بطولة الأمم الأفريقية.. تعرف على موعد ودية منتخب مصر مع تنزانيا

يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم استعداداته الجادة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها يوم 13 يناير الجاري بكوت ديفوار.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا، مع منتخب تنزانيا كبروفة أخيرة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا، يوم 7 يناير المقبل موعدا للمباراة الودية المرتقبة على استاد القاهرة الدولى.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق، ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة يوم 14 يناير بمواجهة نظيره منتخب موزمبيق يوم 14 يناير.

وجاء القائمة النهائية لمنتخب مصر في أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- أحمد الشناوي- محمد أبو جبل- محمد صبحي.

الدفاع: أحمد حجازي- محمد عبد المنعم- علي جبر- أسامة جلال- أحمد سامي- محمد هاني- عمر كمال- أحمد فتوح- محمد حمدي.

الوسط: حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد النني- مروان عطية - أحمد سيد "زيزو"- أحمد نبيل "كوكا" - محمود حمادة.

الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي- محمود حسن "تريزيجيه"- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود عبد المنعم "كهربا"- أحمد حسن "كوكا".