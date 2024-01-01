خلال اجتماع عاجل.. محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا عاجلا، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا للعام المالى 2022 / 2023، جاء ذلك بحضور حسام حمودة ، سكرتير عام المحافظة ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وسامح البدراوى وكيل وزارة الاسكان و احمد أبو المجد مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام والمهندس وليد أبو العباس مدير عام التخطيط العمراني والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، وشاذلى البرنس نائب رئيس مركز ومدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، ان الاجتماع ناقش معوقات تنفيذ بعض المشروعات لبحث كيفية حلها وتحسين معدلات الأداء لمشروعات الخطة الاستثمارية وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات لتنفيذ تلك المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

وأضاف عبد الباقي، بأن محافظ قنا شدد على سرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة ، طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المخصصة ، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء الأعمال لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.