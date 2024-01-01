وزير الداخلية الفرنسي: حرق عدد أقل من السيارات في رأس السنة

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الاثنين، أن السلطات الفرنسية اعتقلت ليلة رأس السنة 389 شخصا.

وقال وزير الداخلية الفرنسي عبر حسابه بمنصة "إكس": "مقارنة بالعام الماضي، تم حرق عدد أقل من السيارات بنسبة 10% وتم اعتقال 389 في جميع أنحاء البلاد، وهذا أيضًا أقل بنسبة 10%"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وكانت فرنسا نشرت أكثر من 90 ألف شرطي في أنحاء البلد الأوروبي، خوفا من التهديدات الإرهابية، بالإضافة إلى حظر السلطات بيع الكحول في بعض المناطق.