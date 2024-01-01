رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة بالمنوفية، اليوم لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الهندسة الإلكترونية بمدينة منوف ،يرافقه الدكتور أيمن عميرة عميد الكلية والدكتور جمال محروس والدكتور سعيد عبد العاطي وكيلا الكلية، ورؤساء الأقسام ومدير عام الكلية .

أشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن كلية الهندسة الإلكترونية تضم ٣ أقسام علمية هي هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية ، هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم ، وهندسة وعلوم الحاسبات ، بالإضافة إلي ٤ برامج نوعية تضم الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا، هندسة الإتصالات والشبكات، هندسة التحكم الصناعية، هندسة الأمن السيبراني وتحليل البيانات ، تواكب سوق العمل المحلى والدولي، مشيرا أن الكلية تضم الكلية ٢٧٠٠ طالب وطالبة .

و إطمأن القاصد خلال جولته على حسن سير الإمتحانات باللجان والتزام الطلاب بالقواعد المقررة و تواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين ،مشيدا بتجهيزات اللجان ، وتواجد الأساتذة فى قاعات الإمتحانات لتحقيق الانضباط ،والرد على استفسارات الطلاب ،حيث أدى اليوم الإمتحانات طلاب الفرقة الرابعة والفرقة الأولي وطلاب برنامجي الهندسة الطبية وهندسة الاتصالات والشبكات.

كما حرص رئيس الجامعة خلال جولته على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الإمتحانات ومستوى الأسئلة، وما إذا كانت هناك أى مشكلات للعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب .

وشدد القاصد على ضرورة توفير كل مقومات الراحة للطلاب والرعاية الطبية اللازمة بقاعات الإمتحانات والبدء في أعمال التصحيح فور الإنتهاء من امتحان كل مادة .

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