إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال عام 2023

حققت وزارة الإنتاج الحربي على مدار عام 2023 العديد من الإنجازات الاستثنائية التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام ليس فقط في المجال العسكري ولكن في المجال المدني أيضاً، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها العالم بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية الأخيرة وتداعياتها على الأسعار ومعدلات النمو والتضخم وسلاسل الإمداد، وعكست هذه الإنجازات دور وزارة الإنتاج الحربي كمؤسسة صناعية متطورة تمثل ركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وتلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة وتلبية احتياجات وزارة الداخلية المصرية، وفي ذات الوقت كان لها دورها الوطني في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية.

كما حرصت الوزارة خلال هذا العام على رفع المستوى الفني والتأهيل المناسب للعاملين بها سواء من كوادر العمالة الفنية أو عناصر الإدارة.

و نرصد إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة من يناير 2023 إلى ديسمبر 2023،

حيث كان الإنتاج الحربي له دوره في الصناعة الوطنية وتستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتميزة المتوفرة بكياناته التابعة، وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلى واستحداث منتجات جديدة وزيادة دور البحوث الفنية والتعاون مع الشركات العالمية وتطوير خطوط الإنتاج وتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية به.

الإنتهاء من تنفيذ سبعة مشروعات حربية

خلال عام 2023 تم الإنتهاء من تنفيذ 7 مشروعات حربية وهي: توريد وتركيب 2 فرن 6 أطنان لمسبك المحركات بشركة حلوان للمسبوكات، وتطوير خطوط إنتاج رش الهواء المضغوط بشركة أبي قير للصناعات الهندسية، ورفع كفاءة مصنع اليورويا فورمالدهيد بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، وتطوير خطوط إنتاج الذخائر الثقيلة بشركة حلوان للصناعات الهندسية من خلال تدبير مكبس هيدروليكى 1000 طن لكبس الحلقة وتأهيل مكبس 250 طن رأسي، وتطوير وحدة إنتاج الصلب بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية عبر رفع كفاءة ماكينة الصب المستمر، وتطوير معدات القطع للصلب المدرع بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات بتدبير 4 ماكينة قطع بالليزر، كما تم تطوير خطوط إنتاج الأسلحة بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة من خلال 8 ماكينة CNC عدد 5 محاور و2 ماكينة متعددة المحاور قطر 52 مم وماكينة خراطة CNC متعددة المحاور.

الاشتراك في معارض التسليح الدولية

كما حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال عام 2023 على المشاركة في مختلف معارض التسليح الدولية مثل معرض IDEX بالإمارات ومعرض ADEX بكوريا الجنوبية للإطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية وإستعراض وتسويق منتجات شركات الإنتاج الحربي بهذه المعارض لفتح أسواق للتصدير.

المشاركة في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية”EDEX 2023” .. وإستحداث منتجات عسكرية جديدة

من أبرز إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال عام 2023 المشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2023” والذي أقيم خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية شاركت بجناح يضم العديد من المنتجات المتميزة والفريدة.

وترجع أهمية المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إلى كونه الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر والقارة الأفريقية الذي يجمع العديد من كبريات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجالات الدفاع والتسليح ويمثل تجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات، وبدأ تنظيم المعرض منذ عام 2018 بناءً على رؤية القيادة السياسية بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً، وفي نسخته الثالثة بعام 2023

كما تم عقد عدد من اللقاءات التي تم عقدها مع الشركات والوفود الأجنبية؛ وتم مناقشة أوجه التعاون المشترك، مع عدد من الدول ممثلى شركة نورثروب جرومان الأمريكية، نائب رئيس شركة بريتا الإيطالية لأعمال الدفاع، ممثلي "TBS" و"SAMEL-90" ا

وتم خلال هذه اللقاءات التأكيد على دور الوزارة الرئيسي كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى بمصر بالإضافة إلى دورها في مجال التصنيع المدني عن طريق استغلال فائض الطاقات بشركاتها ووحداتها التابعة وذلك للمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي، وشهدت هذه اللقاءات التباحث حول موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وكان هناك توافق مشترك باللقاءات مع ممثلي الدول والشركات على أهمية تبادل زيارات الوفود الفنية إلى المنشآت التابعة للتعرف على الإمكانيات التصنيعية والفنية بها على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة.

كما حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال أيام المعرض على الإطلاع على منتجات العديد من الشركات العالمية المشاركة بمعرض "EDEX 2023" حيث قام بتفقد أجنحة ٢٦ شركة ودولة للتعرف على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيات التصنيع الحديثة بها، حيث تم تفقد أجنحة الشركات الصينية (سيتك، كاتك، بولى تك، نورينكو، CGWIC)، إلى جانب تفقد أجنحة الشركات التركية (كانك، ASELSAN، OTOKAR، REPKON)، وتفقد الشركات الكورية الجنوبية (هانوا، بونجسان، ليج نيكس)، وزيارة

ومن ناحية أخرى شهد معرض "إيديكس ٢٠٢٣" قيام "الإنتاج الحربي" بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية واتفاقية تعاون مع شركة "فيكتور" الروسية وذلك في إطار الحرص على التعاون مع الشركات والمؤسسات الصديقة والشقيقة لتبادل الخبرات وتحقيق شراكات إستراتيجية ذات مردود إيجابي.

وضم جناح وزارة الإنتاج الحربي عدد من المنتجات العسكرية المتطورة بإجمالي ٥٩ منتج، تم عرض ٥٣ منتج منها بجناح الوزارة الداخلي و٦ منتجات بجناح الوزارة الخارجي، ومن أبرز المنتجات التي تم المشاركة بها في "EDEX 2023" راجمة الصواريخ على مركبة مدرعة ذات جنزير "رعد ٢٠٠" وهو منتج يعرض لأول مرة وتم تصميمه وتصنيعه بعقول وأيدي مصرية داخل أحد مصانع الإنتاج الحربي وجاءت نتيجة تضافر جهود 5 جهات تابعة من شركات ووحدات الإنتاج الحربي لتصميمها وتنفيذها، كما تم المشاركة بالمعرض بنسخة مطورة من المركبة المدرعة "سينا ٢٠٠" إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات النمطية لشركات الإنتاج الحربي من أهمها "الصلب المدرع " والذى يعد أساس صناعة المركبات المدرعة وتم إستخدامه في تدريع النسخة المحدّثة من "سينا 200" وتم توطين صناعته بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال إنتاج الصلب، كما تم عرض عدد من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية النمطية التي تقوم شركات الإنتاج الحربي بتصنيعها وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع.

تنفيذ العديد من البحوث الخاصة بتصنيع وتطوير منتجات عسكرية

من ناحية أخرى تم خلال عام 2023 إقرار عدد من البحوث التي تستهدف تطوير التكنولوجيات المستخدمة في الإنتاج، وعلى رأس هذه البحوث تصميم وتنفيذ ناقلة ذخيرة للهاوتزر 155مم أ5 على المركبة إم 548 وتعديل شدة الهاوترز لصالح إدارة المدفعية، كما تم تنفيذ عدد من البحوث خلال عام 2023 مثل تطوير منظومة القاذف 107 مم، وتجهيز المركبة المدرعة سينا 200 بالبرج الثلاثي وتطوير وإنتاج اللوت الصفري لتجهيزة عربة التطهير ARS-2 وتصميم وإنتاج قذيفة الأعماق الصاروخية عيار 375 مم دولفين.

تنفيذ العديد من المشروعات القومية لدعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة

إنتاج وسائل نقل صديقة للبيئة وصناعات مغذية

خلال الفترة من (يناير 2023 حتى ديسمبر 2023) تم الاستفادة من فائض الطاقات بشركات الإنتاج الحربى للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية لصالح العديد من الوزارات والمحافظات والهيئات، ففي مجال إنتاج وسائل النقل والصناعات المغذية تم الانتهاء من تصنيع وتجميع عدد (100) شاسيه وتسليمهم لشركة MCV في إطار مشروع إنتاج الأتوبيس الترددى بالتعاون مع شركة MCV لصالح وزارة النقل، وفي إطار القيام بتنفيذ مشروع تحويل عدد من أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار تم تنفيذ المرحلة الأولى بتحويل عدد (377) أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بالقاهرة والأسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي من إجمالى عدد (2265) أتوبيس.

وفيما يخص الصناعات المغذية لوسائل النقل تم إنتاج 320 ألف طنبورة مقاسات وأنواع مختلفة وإنتاج 1345 جنط بالإضافة إلى إنتاج 45 مزلقان للسكك الحديدية وإنتاج 620 ألف لقمة فرامل عربات وجرارات السكك الحديدية إضافةً إلى إنتاج 20 ألف بطارية قدرات من 32 أمبير حتى 200 أمبير وكذا إنتاج كمية 135 ألف لتر مياه ردياتير.

المشاركة في توفير "حياة كريمة" للمواطنين

تشارك وزارة الإنتاج الحربي في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال تنفيذ 938 مشروع، وفي هذا الصدد تم الإنتهاء من 21 مشـروع بنسبة تنفيذ 100% وجاري الإنتهاء من 861 مشروع بنسبة تنفيذ أعلى من 70%، و56 مشروع بنسبة تنفيذ أقــل من 70%، حيث يتم تنفيذ 108 مشروعات تطوير شبكات الصرف الصحى بنسبة تنفيذ تبلغ 88% و15 مشروع تطوير محطات الصرف الصحي بنسبة تنفيذ 50% و51 مشروع إنشاء/تطوير محطات مياه الشرب بنسبة تنفيذ 73%، إضافةً إلى 30 مشروع تطوير شبكات مياه الشرب بنسبة تنفيذ 98% و16 مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسبة تنفيذ 100% و41 مشروع معدات مراكز تجميع الألبان بنسبة تنفيذ 40% و6 مشروعات خاصة بتوفير الأجهزة المنزلية للسكن البديل بنسبة تنفيذ 90%.

أيضاً تم تأهيل وتبطين الترع بمسافة (200) كم، وتنفيذ 8 مشروعات لتطوير أسواق ومواقف ووحدات إطفاء بنسبة تنفيذ 90% وكذا عدد (329) مشروع تأثيث وتجهيز مجمعات خدمات حكومية بنسبة تنفيذ 90% وعدد (334) مشروع لإنشاء/تطوير وتوريد أجهزة ومعدات لوحدات بيطرية بنسبة تنفيذ تبلغ 75%.

المشاركة في مشروعات مصانع معالجة وتدوير المخالفات

في أبريل 2023 تم توقيع عقد تنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية أول محطة من نوعها في مصر لتحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بين محافظة الجيزة وتحالف Renergy Group Partners الذي يضم الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركتيّ "جرين تك" و"أوك القابضة"، ويعد هذا المشروع خطوة فارقة في الطريق نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، وبالفعل تم إستلام أرض الموقع حيث سيتم معالجة وحرق (1200) طن يومياً من المخلفات لإنتاج ما يقرب من 30 ميجاوات/ساعة يتم ضخها علي شبكة الجهد المتوسط الأمر الذي يعود بالنفع على المواطنين بمحافظة الجيزة وكذلك توفير مصدر طاقة مستمر ونظيف.

وفي إطار خطة الدولة لإنشاء البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات والخاصة بمصانع تدوير المخلفات لإنتاج السماد والوقود البديل (RDF) بمشاركة وزارات (البيئة - التنمية المحلية - التخطيط) تم الإنتهاء من 4 مصانع جديدة لتدوير المخلفات، كما تم رفع كفاءة 6 خطوط لتدوير المخلفات و4 محطات فرز أولى بالمحافظات المختلفة وتم الإنتهاء من تصميم خطيّ تدوير المخلفات (مصرى) "مستقبل 1 بطاقة 20 طن/ساعة ومستقبل 2 بطاقة 40 طن/ساعة" ويتم إعتماد التصميمات حالياً من وزارة البيئة.

أيضاً في ظل التعاون بين وزارتيّ الإنتاج الحربي والتنمية المحلية لإنشاء مصانع تدوير مخلفات جديدة؛ تم في إطار المرحلة الأولي تسليم مصنع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لإنتاج سماد عضوي ووقود بديل بطاقة 20 طن/الساعة، وفي إطار المرحلة الثانية تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة محطات فرز أولى بمحافظة جنوب سيناء في الطور وأبو رديس ورأس سدر.

إنتاج جهاز لاستخلاص المياه من الهواء

قامت وزارة الإنتاج الحربي بتصنيع 2 نموذج لجهاز لاستخلاص المياه من الهواء الجوي بالتعاون مع شركة "Mizuha" اليابانية والتي تمتلك خبرات ممتدة في هذا المجال، حيث تقوم فكرة عمل الجهاز على نظرية تكثيف الرطوبة من الهواء الجوى ومعالجتها لتكون صالحة للشرب طبقاً للمواصفات القياسية اليابانية والمصرية حيث تم إستقدام التكنولوجيا بالتعاون مع الشركة اليابانية وتطوير الجهاز للعمل فى الأجواء المصرية والشرق الأوسط ويتم العمل على إنهاء تعاقدات خاصة ببدء الإنتاج الكمي للجهاز.

إنشاء مستشفى ميداني

قامت وزارة الإنتاج الحربي بإقامة مستشفى ميداني من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات التابع للوزارة والذي قام بتجهيز هذا النموذج من المستشفيات الميدانية والذي تم تصميمه على مساحة 1000 متر مربع، ويضم المستشفى كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات الطبية الطارئة، ويشمل عدد 2 خيمة استراحة وممرات، و2 غرف استقبال، وغرفة عناية مركزة، وغرفة عمليات، ومعمل تحاليل، وغرفة أشعة، و٤ عنابر مرضى يضم كل يضم ٥ أسرة بإجمالي 20 سرير، بالإضافة إلى دورات المياه ومحطة معالجة وتنقية المياه وخزان مياه الشرب وعدد 1 وحدة توليد كهرباء وعدد 12 جهاز تكييف، ويأتي قيام وزارة الإنتاج الحربي بإقامة هذا النوع من المستشفيات في إطار جهودها لتعميق التصنيع المحلي والمشاركة في تنفيذ المشروعات التي تساهم في تقديم خدمة صحية أفضل.

إنتاج خامات اللوحات المعدنية

فى إطار تعميق التصنيع المحلي والحد من الاستيراد وتوفيراً للعملة الأجنبية تم التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع وتم تصنيع عينات من الألومنيوم النقي للوحات المعدنية للسيارات مطابقة للعينات التى يتم استيرادها من ألمانيا، وتم إجراء تجارب ناجحة وقبول العينات بالشركة الأم بألمانيا.

تعزيز اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي

تعمل الوزارة من خلال شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات على الاستمرار فيما تقوم بتنفيذه من مشروعات خاصة بالتحول الرقمي من خلال ميكنة منظومة بطاقات التموين والحيازة الزراعية والحجر الزراعي ومنظومة الربط الرقمي لمحطات تموين السيارات بالغازالطبيعي، كما تشارك بميكنة منظومة تجميع الألبان ومنظومة النظام المصرفي الأساسي ومنظومة الدفع الإلكتروني لأتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة.

إنشاء شركة للصيانة

تم خلال العام الجاري إنشاء "شركـــة الإنتاج الحربى للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة" في ضوء القرار الوزارى رقم (20) لسنة 2023 للسيد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وذلك لتكون منوطة بإحداث طفرة نوعية فى رفع كفاءة الحالة الفنية وأعمال الصيانة وكذا التركيبات الكهروميكانيكية وأعمال الكنترول والتحكم الآلي والإحلال والتجديد لخطوط الإنتاج بمصانع وشركات الإنتاج الحربي.

ومن أبرز المشروعات التي قامت بتنفيذها الشركة هو تطوير ورفع كفاءة مصنع الرزينات بالشركة (مصنع 81 الحربي) وتعد الرزينات هي الخامة الرئيسية لإنتاج البويات، حيث كان هذا المصنع متوقفاً منذ أكثر من 10 سنوات ونجحت شركة الإنتاج الحربي للصيانة في إعادة تأهيل ورفع كفاءة المصنع بشهر يونيو 2023 والمصنع جاهز للإنتاج الكمي بطاقة إنتاجية تصل إلى 4000 طن/سنة، وإذ يتم استخدام فائض الطاقة بشركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة في تنفيذ أعمال الصيانة لمعدات شركات القطاعين العام والخاص.

ارتفاع إيرادات النشاط

بلغ إجمالي الإيرادات في عام 2022 /2023 مبلغ 30.5 مليار جنيه، بينما بلغت في عام 2021 /2022 مبلغ 26.7 مليار جنيه بمعدل نمو 14%.

قطاع الميادين المركزية.. دور حيوي في تنفيذ اختبارات الذخيرة والصواريخ لصالح الشركات الشقيقة والقوات المسلحة ومختلف الشركات الأجنبية

تعد أهم الإنجازات التي حققها قطاع الميادين المركزية لاختبارات الذخيرة والصواريخ التابع لوزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة من 1 /1 /2023 حتى 31 /12 /2023 تنفيذ عدد من اختبارات الذخيرة والصواريخ لصالح الشركات الشقيقة والقوات المسلحة وعدد من الشركات الأجنبية إضافةً إلى تنفيذ العديد من عمليات التخلص من الذخائر المتقادمة، ومن جانب آخر تم رفع كفاءة العاملين بالقطاع من خلال تنفيذ برامج التدريب في ضوء الخطة التدريبية للإنتاج الحربى حيث تم تنفيذ 18 برنامج تدريبي لـ22 من العاملين بالقطاع في مختلف التخصصات، وتم الاستعانة بكوادر مدربة من داخل قطاعات الإنتاج الحربى لتنمية الموارد البشرية وتحسين قدرة العمل بالقطاع .

وقد تم تنفيذ مشروعات الموازنة الاستثمارية بإجمالى مبلغ (15.415.000) مليون جنيه مصرى.



رفع كفاءة الموارد البشرية .. إعداد صف ثاني لتولي الوظائف القيادية .. الرد على (100%) من الشكاوى الواردة للوزارة

على مدار عامٍ كامل مضى حققت وزارة الإنتاج الحربي العديد من الإنجازات فيما يتعلق بتطوير مواردها البشرية وضمان حقوق المرأة العاملة وتقديم خدمات عديدة للعاملين بالوزارة وترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، حيث تم تمكين عدد (247) إمرأة لشغل مناصب قيادية بالوزارة والهيئة وشركاتها ووحداتها التابعة، إضافةً إلى تمكين عدد (87) عامل صف ثاني لتولي الوظائف القيادية، وفي إطار الإعداد والتجهيز للانتقال إلى العاصمة الإدارية تم إختيار وتسكين العاملين المرشحين للعمل بالعاصمة الإدارية وإعداد وتدريب جميع العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية بدورات تدريبية مختلفة، وقد تم الانتقال الفعلي بشكل كامل للموظفين للعمل بمقر الوزارة العاصمة الإدارية خلال شهر يونيو من العام الجاري، وفي إطار الإتجاه للتحول الرقمي في العاصمة الإدارية الجديدة ورفع شعار العمل اللا ورقي تم رقمنة وأرشفة الوثائق والمستندات.

من جهة أخرى تم الرد على (1021) شكوى بنسبة 100% من الشكاوى الواردة للوزارة في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على التماشي مع سعي الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ومحاصرة أوجه الخلل على مختلف المستويات الإدارية والتغلب عليها من خلال فحص الشكاوى الواردة المختلفة ومعالجتها.

قطاع التدريب التابع للوزارة رفع كفاءة وقدرات العاملين بالانتاج الحربى من خلال برامج تخصصية وندوات توعوية تجديد شهادات الجودة للقطاع إستحداث إدارات جديدة بالهيكل التنظيمي دعم مجال التعليم الفني بمصر من خلال المنشآت التعليمية التابعة وطلاب المنشآت التعليمية التابعة يحصلون على مراكز متقدمة بالعديد من المسابقات العلمية

يعد قطاع التدريب أحد أهم القطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، ومهام هذا القطاع هى إمداد الوزارة وشركاتها التابعة بالعمالة الفنية المدربة وإعداد ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية بقطاع الإنتاج الحربى، ويقوم القطاع بتأهيل القيادات بمركز إعداد القادة بقطاع التدريب لجميع المستويات الإدارية بقطاع الإنتاج الحربي لتكون بمثابة قيادات المستقبل كما يقوم قطاع التدريب بتوفير احتياجات قطاعات الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها من عمالة فنية تخصصية من خريجى المنشآت التعليمية التابعة للقطاع والاشتراك مع الهيئة في وضع وتنفيذ خطط تأهيل كوادر الإنتاج الحربي.

وخلال الفترة من 1 /1 /2023 حتي 31 /12 /2023 حقق قطاع التدريب العديد من الإنجازات فى مجالات مختلفة فنظرًا لامتلاك قطاع التدريب لقدرات تدريبية كبيرة فقد تم المساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال تدريب مجموعة من الشباب بالقرى الأكثر احتياجًا يقرى مركز فرشوط في محافظة قنا حيث تم تدريب عدد (41) متدرب على مجموعة من المهن في مجالات (الألوميتال، صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية، التبريد والتكييف، اللحام)، وقد جاء ذلك في إطار توجيهات السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتكامل مع كافة مؤسسات الدولة من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفني والتكنولوجى فى مصر ورفع المستوى المهني للشباب بما تمتلكه الوزارة من إمكانيات فنية وتكنولوجية وخبرات تدريبية فى شتى المجالات، وقد تم التركيز خلال عملية التدريب علي تأهيل المتدربين لتمكينهم من بداية المشروعات الصغيرة الخاصة بهم لتحسين مستوي معيشتهم بالإضافة إلي توفير جهة رعاية لتمويل مشروعاتهم بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني وهي "مؤسسة مصر الخير"، وفي نهاية التدريب تم تسليم المتدربين العِدد والأدوات التي تمكنهم من بدء أنشطة المهن التي تم تدريبهم عليها.

وتم تنظيم عدد (3) قوافل طبية لصالح العاملين بقطاع التدريب بالتنسيق مع وزارة الصحة في إطار الإشتراك بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"

وتعاون قطاع التدريب التابع للوزارة مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لتدريب مجموعة من مواطني الدول الإفريقية الشقيقة ببرنامج الميكاترونكس وتطبيقاتها في الصناعة خلال شهر نوفمبر 2023 بمعامل المعهد الفني للصناعات المتطورة بقطاع التدريب بالسلام لعدد (16) متدرب من ثماني دول إفريقية حيث تهتم وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتنظيم الدورات التدريبية للأشقاء الأفارقة في المجالات الفنية المختلفة لتعزيز قدرات الكوادر الأفريقية لتتبوأ القارة مكانتها التي تستحقها بين قارات العالم بما تمتلكه من موارد طبيعية وكوادر بشرية.

وتم تنفيذ عدد (9) مشروعات لتطوير البنية (التعليمية/ التدريبية/التحتية) وكذا مشروعات السلامة والصحة المهنية بالقطاع، حيث تنوعت هذه المشروعات بين تطوير المعامل وامتلاك التكنولوجيا الحديثة وبين رفع كفاءة الشبكات الخاصة بالقطاع ومشروعات الرعاية الاجتماعية للعاملين.

ولرفع كفاءة وتعزيز قدرات العاملين بالإنتاج الحربي تم تنفيذ خطة تدريب كوادر الإنتاج الحربي لعام (2022/2023) بنجاح من خلال تقديم مجموعة من البرامج التدريبية لعدد (4835) متدرب من العاملين بالإنتاج الحربي في برامج متخصصة بمجالات متنوعة (ندوات توعوية، تأهيل العاملين المرشحين للترقي إلى الوظائف القيادية والتنفيذية)، إلى جانب تأهيل العاملين في مجالات (الأمن والسلامة والصحة المهنية، اللغات، الجودة، الإنتاج، الصيانة، البحوث، التصميم، نظم المعلومات، الإدارة العامة والمالية)، كما تم تنفيذ خطة النصف الأول من العام التدريبي (2023/2024) بنجاح من خلال تدريب عدد (2636) متدرب من العاملين بالإنتاج الحربي على ذات التخصصات.

وفى مجال التعليم بالمنشآت التعليمية التابعة لقطاع التدريب، نجحت المنشآت التعليمية بقطاع التدريب في تخريج مجموعة من الدفعات على مدار هذا العام، فتم تخريج عدد (143) خريج من "المعهد الفنى للصناعات المتطورة" في تخصصات (الكيمياء، الميكانيكا، الكهرباء والإلكترونيات، الحاسبات، الميكاترونيكس)، بينما نجح المجمع التكنولوجي المتكامل بالتعاون مع مؤسسة "بيرسون" العالمية في تخريج عدد (61) خريج من الكلية التكنولوجية المتوسطة ومدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام، وبلغ عدد خريجي العام الدراسي (2022/2023) بمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان (341) خريج، وهو ما يدعم جهود الدولة المصرية الخاصة بتوفير الأيدي العاملة المدربة في المجال الصناعي وتأهيل جيل من الفنيين قادر على التعامل مع تكنولوجيات التصنيع الحديثة.

وقد شارك طلاب المعهد الفني للصناعات المتطورة في مسابقة "ملتقى العباقرة 2023 - شرق القاهرة" التي عقدت خلال شهر ديسمبر 2023 تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونظراً لتميزهم حصل عدد من طلاب المعهد على مراكز متقدمة في المسابقة، بينما حصل طلاب مدرسة السلام للتكنولوجيا المتقدمة على المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة الوطنية للمهارات بالتعليم الفني على مستوى الجمهورية تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن جهة أخرى حصل عدد من طلاب المجمع التكنولوجي المتكامل على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مرحلة الدبلوم عن العام الدراسي (2022/2023) حيث حصل هؤلاء الطلبة على المراكز (الثاني والثالث والسادس والتاسع والعاشر).

وفي إطار الجهود التي يقوم بها قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي في مجال التطوير المؤسسي فقد تم إجراء مراجعات شاملة لقطاع التدريب انتهت بتجديد شهادات الجودة ISO 45001/2018 و ISO 14001/2018 .

وتم إستحداث مجموعة من الإدارات ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي وهي: الإدارة المركزية للتخطيط والإدارة الإستراتيجية (وتتضمن: الإدارة العامة لتخطيط الاحتياجات، الإدارة العامة لتخطيط البرامج التدريبيبة، الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، إدارة التخطيط والسياسات، إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، إدارة بحوث وتطوير التدريب) إلى جانب الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إضافةً إلى إدارات (التسويق، التوظيف، المراجعة الداخلية، حسابات المخازن)، وتم إعداد دراسة متكاملة للموارد البشرية المتاحة بقطاع التدريب والتي انتهت إلى إعادة التوزيع الداخلي لمجموعة من العاملين بقطاع التدريب لتحقيق أقصى استفادة من الموارد البشرية المتاحة واستغلال إمكانياتهم وخبراتهم في إستحداث وتفعيل الإدارات الجديدة المستحدثة بالقطاع.

تم افتتاح الملاعب الفرعية التابعة للمنشآت التعليمية بقطاع التدريب بالسلام، وفي إطار الجهود التي يقوم بها قطاع التدريب في مجال تحسين بيئة العمل الداخلية والتواصل مع العاملين فقد تم تنظيم لقاءات جمعت رئيس القطاع بالعاملين بمقريّ القطاع في السلام وحلوان لإطلاعهم على كل جوانب التطوير بالقطاع والتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها.

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة تخريج الدفعة الرابعة.

وبخلاف المنشآت التعليمية التابعة للوزارة والتي تساهم في تطوير مجال التعليم الفني في مصر، يتبع وزارة الإنتاج الحربي منشأة تعليمية هامة لدعم مجال التعليم العالي بمصر وهي "الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة" والتي تعد صرحاً تعليمياً وبحثياً متميزاً فى مجال العلوم الهندسية والتكنولوجيا المتقدمة، وعلى مدار العام المنصرم استطاعت الأكاديمية تحقيق العديد من الإنجازات

وتم خلال هذا العام نشر عدد (61) بحث في مجلات علمية مرموقة، وتم اعتماد الأكاديمية من كمؤسسة تعليمية واعتماد برامجها الثلاثة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE) التابعة لمجلس الوزراء لإستيفاء جميع معايير الإعتماد المؤسسي.

ومن جهة أخرى تم توقيع بروتوكول تعاون مع مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي وجهاز حماية المستهلك للتعاون المشترك فى دراسة شكاوي المواطنين بخصوص السيارات وقطع الغيار والتي يتم إحالتها للأكاديمية من جهاز حماية المستهلك سواء في تشخيص الأعطال التي يشكو منها المواطن أو في دراسة عيوب صناعة قطع الغيار المنتجة من جهات غير مرخصة.

واستقبلت الأكاديمية العديد من الزيارات من جهات تعليمية مختلفة لبحث سبل التعاون، وتم العمل على تشجيع مشاركة طلاب الأكاديمية فى مسابقات علمية تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهات أخرى والتي نتج عنها حصول الطلاب على عدة مراكز، فعلى سبيل المثال شارك طلاب الأكاديمية بعدد (3) مشروعات علمية في "المؤتمر العلمي الدولي الثالث للاتصالات" الذى نظمته كلية الدفاع الجوى بالأسكندرية في شهر مايو 2023 منها مشروع طلاب قسم الهندسة الميكانيكية بعنوان (التصميم والتحكم في روبوت اللحام على قضبان خطية) والذي حصلت الأكاديمية من خلاله على المركز الثاني على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية بهذا المؤتمر الذي أُقيم تحت رعاية وزارة الدفاع وقوات الدفاع الجوي والأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون مع جامعة كونكورديا وجامعة كوينز والكلية العسكرية بكندا.

وتم المشاركة كذلك في معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الذي أقيم بشهر فبراير 2023 بالعاصمة الإدارية وحصل أحد مشروعات طلاب قسم الهندسة الميكانيكية على المركز الرابع من بين (300) مشروع تخرج مشارك بالمعرض، ونجح طلاب الأكاديمية المشاركين فى معسكر بلطيم (الفوج الثالث - صيف 2023) التابع لوزارة التعليم العالي في الحصول على المركز الأول فى مسابقة "دوري المعلومات" على مستوى المعاهد المشاركة.

إضافةً إلى فوز الأكاديمية بتمويل عدد (2) مشروع تخرج من خلال برنامج "مشروعي بدايتي" بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لعام (2022/2023)، ونظمت الأكاديمية ملتقى العباقرة للمعرض العلمي لمعاهد منطقة (شرق القاهرة) بمشاركة عدد (11) معهد هندسي من منطقة شرق القاهرة بواقع أكثر من (180) مشروع فى المجالات العلمية والهندسية المعلنة من قبل إدارة النشاط العلمى بوزارة التعليم العالي وتم تحديد المراكز الثلاث الأولى للمنطقة فى كل مجال من مجالات التسابق وعددهم (33) مجال وإعلان النتيجة وتوزيع شهادات تقديرية على الطلاب الفائزين فى حفل ختام النشاط وتسليم درع وزارة التعليم العالي إلى الأكاديمية لحسن تنظيم الملتقى.

وفي ضوء تشجيع الأكاديمية لطلابها على الانخراط في مختلف الأنشطة الرياضية من منطلق أن "العقل السليم في الجسم السليم" حصل أحد طلاب الأكاديمية على مركز ثالث وميدالية برونزية في سباق 200 م صدر ومركز رابع سباق 200 م حرة ومركز خامس سباق 400 م حرة فى بطولة الجيزة الصيفية للسباحة لعام 2023 التابعة للإتحاد المصرى للسباحة، كما حصل أحد طلاب الأكاديمية على المركز الأول ببطولة الجمهورية للألعاب الفردية التابعة لوزارة التعليم العالي برياضة كمال الأجسام بينما حصل آخر على المركز الرابع بمجال السباحة فى بطولة الجمهورية للمعاهد المصرية فى الألعاب الفردية التابعة لوزارة التعليم العالي.

ونظرا لحرص "الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة" على تنمية شخصية طلابها على كلا المستويين العلمي والعملي لذا فإلى جانب الأنشطة التعليمية والبحث العلمي تمارس الأكاديمية دوراً رائداً في الرعاية الاجتماعية لطلابها حيث يتم تشجيعهم على الانخراط في أنشطة ثقافية وفنية مختلفة، وتم تقديم عدد من الندوات التوعوية للطلاب حول موضوعات عدة كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة التي تنمي لدى الطلاب روح التطوع والمبادرة وحب الخير والتكافل الاجتماعي حيث تم تنظيم حملات للتبرع بالدم إلى جانب إجراء زيارات لمستشفيات وتقديم بعض الهدايا العينية للمرضى وتم المشاركة فى مبادرة "كتف بكتف" بحضور السيد رئيس الجمهورية إلى جانب المشاركة في محو أمية عدد (8) من عاملي نظافة بالأكاديمية وقطاع التدريب، كما تم عقد دورة الإسعافات الأولية للعاملين بالأكاديمية والطلاب، وبشكل دوري يتم تكريم المتميزين من الطلاب لتشجيعهم وبث روح التفاؤل بهم.

الموافقة على مشروع قرار إنشاء "الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا"

وفي يوليو 2023 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا" بهدف المساهمة في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية التي من شأنها إعداد المتخصصين والخبراء في المجالات المختلفة.

وكان وزير الدولة للإنتاج الحربي قد صرّح خلال العام الجاري بأن الجامعة الأهلية ستكون إضافة جديدة لخطة الدولة للإرتقاء بالتعليم.

المركز الطبي التخصصي توريد أجهزة طبية متطورة إنشاء رعاية مركزة أطفال

في إطار توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالحرص على تقديم خدمة طبية لائقة للمترددين على المركز الطبي التخصصي بحلوان التابع للوزارة تم خلال الفترة من 1/1/2023 حتى تاريخه إتخاذ عدد من الإجراءات لتحقيق ذلك مثل رفع كفاءة وحدة العلاج الطبيعي وتزويدها بأجهزة حديثة، إضافةً إلى تركيب وحدة منظار كاملة لأمراض الصدر وكذا وحدة منظار كاملة للجهاز الهضمي، إلى جانب إنشاء رعاية مركزة أطفال (PICU)، وبالنسبة إلى توفير عدد من الأجهزة الطبية الجديدة فيضم المركز الطبي حالياً جهاز تخدير جديد وجهاز موجات صوتية رباعي الأبعاد وجهازيّ رسم للأعصاب والمخ.

كما تم خلال عام 2023 افتتاح وحدة الأشعة مقطعية بعدد (160) مقطع وكذا وحدة للقساطر المخية بالمركز الطبي التخصصي.

وتم الإنتهاء من مشروع تطوير الشبكة الإلكترونية بالمركز الطبي بعد التصديق من السيد وزير الوزير على التعاقد مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي لتقوم شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات والحواسب بتطويرالشبكة الإلكترونية الخاصة بالمركز مع الحرص على معايير الجودة والأمان العالمية المتعارف عليها فى هذا المجال وذلك للحفاظ على جودة الخدمة وتأمين البيانات الطبية الخاصة بالمرضى وطبقاً لرؤية الدولة 2030 فى التحول الرقمي، وفى إطار سعى المركز الطبى التخصصى للإنتاج الحربي لتطوير الخدمة المقدمة للمترددين وتحقيق أقصى سرعة ممكنة فى تلبية خدمات المرضى فقد تم الإنتهاء من مشروع تطوير إدارة بيانات المعامل (LDM) بواسطة شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات وأصبح الآن جميع المترددين على المعمل يحملون باركود للمعمل مع إتاحة تحميل النتيجة التحاليل عبر الانترنت.