ads
الإثنين 01 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. الأول عالميا بمسابقة القرآن الكريم: "طريقة برايل ساعدتني على حفظ المصحف بأرقام الآيات"

الشيخ يوسف عبد المعطي
الشيخ يوسف عبد المعطي الفائز بالمركز الأول في حفظ القرآن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الشيخ يوسف السيد عبد المعطي، الفائز بالمركز الأول بمسابقة القرآن الكريم من ذوي الهمم، تفاصيل حفظه للمصحف بالحروف والكلمات، قائلًا: "إنه كان يحفظ القرآن في البداية بشكل سماعي عن طريق شرائط الكاسيت".

وقال "يوسف" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين: "تعلمت طريقة برايل في أحد المدارس بالقاهرة منذ أن كنت في الصف الأول الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي، وكان أخي الأكبر في نفس المدرسة وهو ما ساعدني في إتقانها وحفظ القرآن الكريم بواسطتها".

اختبار وزير الأوقاف للشيخ يوسف في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم

وتابع: "أنه لديه المصحف الشريف بطريقة برايل"، مؤكدًا أنه لم يجتهد في حفظ أرقام آيات القرآن الكريم، ولكنها موهبة من الله".

ويذكر أن وزارة الأوقاف المصرية، قد اختتمت فعاليات المسابقة العالمية الـ 30 لـ القرآن الكريم،و التي انطلقت السبت الماضي، من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 60 دولة إسلامية.

مسابقة القرآن الكريم ذوي الهمم طريقة برايل المصحف الشريف وزارة الأوقاف المصرية