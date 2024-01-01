حصاد 2023| صحة سوهاج: تقديم الخدمات الطبية المجانية لـ104 آلاف مواطن خلال 98 قافلة طبية

أعلن الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية إلي 104 آلاف و 337 مواطن من أهالى المحافظة، وذلك من خلال 98 قافلة طبية مجانية استهدفت 54 قرية من قرى مبادرة المشروعات الرئاسية «حياة كريمة" وغيرها من القري الأكثر احتياجا للخدمات الطبية وذلك علي مدار العام الماضي 2023، لافتاً إلى تنظيم قافلتين كل اسبوع، وكل قافلة لمدة يومين .

وقال" ابوهاشم "في تصريحات له، أن تلك القوافل تأتى تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطن بالريف والمناطق غير المخططة في الحضر وتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية للمواطن في أي مكان، لافتاً إلى أن القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من «الباطنة، والأطفال، وأنف وأذن، وعظام، وجراحه، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وتنظيم الأسرة، والمسالك، والمخ والأعصاب»، إلى جانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية منوهاً بأن جميع الخدمات المقدمة بالمجان .

من جانبها قالت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل، إنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية، لافتة إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي بجانب الخدمات الطبية العلاجية بكل قافلة، ونشر الوعي الصحي بين أهل تلك القرى، منوهة بأنه يتم مراعاة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى أثناء تقديم تلك الخدمات.