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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مظاهرة حاشدة في جنيف بالعلم الفلسطيني نصرة لغزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تظاهرعدد كبير من الأشخاص في جنيف عاصمة سويسرا، اليوم الإثنين، حاملين الأعلام الفلسطينية تضامنًا مع غزة وأهلها في بداية العام الجديد 2024.

وطالب المتظاهرون بالوقف الفوري للعدوان على غزة، ووقف إطلاق النار والقصف الكثيف المستمر على الأراضي الفلسطينية. 

يذكر أن، في أواخر شهر نوفمبر الماضي، شهدت العاصمة السويسرية جنيف، عدد من الوقفات الاحتجاجية لما يحدث لأهل غزة من انتهاكات وجرائم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ قليل، خرجت مسيرة حاشدة وسط مدينة رام الله، رفضًا لعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، وللمطالبة بوقفه، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وجابت المسيرة شوارع المدينة، ورفع المشاركون فيها صور وأسماء الشهداء، ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، وأخرى تنادي بالوحدة الوطنية للتصدي لجرائم الاحتلال، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف عدوان الاحتلال، وتوفير الحماية لشعبنا.

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