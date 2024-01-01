إلغاء مئات القطارات ليلة رأس السنة الجديدة في بريطانيا

تقرر إلغاء مئات القطارات أمس الأحد مما أدى إلى عرقلة خطط ليلة رأس السنة الجديدة للآلاف في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة (إندبندنت) البريطانية أن العديد من شركات السكك الحديدية البريطانية حذرت الركاب من السفر وسط نقص في الموظفين بعد يوم واحد فقط من غرق نفق بالمياه مما أدى إلى تقطع السبل بـ 30 ألف راكب من قطار تابع لشركة يوروستار.

واستأنفت يوروستار أخيرا عملياتها صباح الأحد، لكن لا يزال من المتوقع أن يواجه الركاب تأخيرات بسبب قيود السرعة ونقص الموظفين وسوء الأحوال الجوية.

وأصدرت شركة "نورثرن ترينز" إشعارا بعدم السفر اليوم على الروابط من مانشستر فيكتوريا إلى تشيستر وستاليبريدج، ومن مانشستر بيكاديللي إلى تشيستر عبر الترينشام.

كما قامت شركات أخرى بإلغاء أو تقليص أكثر من 20 قطارا ليلة رأس السنة الجديدة، وإلغاء معظم القطارات بسبب نقص الموظفين. ولن يتم تشغيل الخدمات الليلية المعتادة على الإطلاق في الساعات الأولى من يوم رأس السنة الجديدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه مكتب الأرصاد الجوية البريطاني من أن العواصف الشديدة والأمطار الغزيرة قد تؤدي إلى تعطيل خدمات النقل في اليوم الأخير من العام.