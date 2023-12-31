توريد 25393 طن قمح محلي لصوامع وشون الأقصر خلال عام 2023

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، أن كمية القمح الموردة للصوامع والشون بالمحافظة عام 2023، بلغت كمية قدرها 25393,113 طن + 161,364 طن تم توريدها خارج المحافظة تقاوي، تم استلامهم من المزارعين خلال موسم توريد القمح حيث تبلغ السعة التخزينية بالمحافظة 34000 طن.

وكان مجلس الوزراء وافق في مطلع نوفمبر الماضي، سعر 1600 جنيه للأردب كسعر استرشادي؛ وهو ما يعني أن هناك زيادة جديدة لسعر أردب القمح، سيتم إعلانها قبل موسم الحصاد.

بلغت مساحة القمح المنزرعة على مستوى الجمهورية، خلال الموسم الماضي نحو 3.2 مليون فدان بانخفاض بنحو 400 ألف فدان عن الموسم الأسبق؛ مضيفة أن ارتفاع أسعار المحاصيل الأخرى ساهم في تفضيل المزارع لها عن زراعة القمح، خاصة في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الأعلاف بصورة كبيرة.

وجمعت وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو 4.2 مليون طن خلال الموسم الماضي من القمح المحلي، فيما كانت تستهدف جمع 6 ملايين طن في بداية موسم التوريد، وكانت الحكومة قد ألزمت مزارعي القمح بتوريد 12 أردبا عن كل فدان.

ومن المتوقع، أن ترفع الحكومة المصرية سعر أردب القمح بين 300 إلى 400 جنيه نهاية فبراير المقبل ليبلغ السعر النهائي للأردب 1900 إلى 2000 جنيه.