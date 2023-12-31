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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صور.. وزيرة الثقافة تكرم هاني حسن الراقص الأول لفرقة باليه أوبرا القاهرة 

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والفنان هانى حسن
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كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية الفنان هاني حسن الراقص الأول لفرقة باليه أوبرا القاهرة بعد عرضه باليه كسارة البندق على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

جاء الحفل بحضور دكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، احتفالا بليلة عرض كسارة البندق وتكريم الفنان المصري والعالمي هاني حسن على خشبة المسرح تقديرا لأعماله الفنية الذي قام بالأداء المتميز والمحترف فيها ليصل إلى قلب جمهوره ومحبين الباليه بمكانة خاصة داخل مصر وخارجها.

يشار إلى أن هاني حسن حصل على الماجستير من أكاديمية الفنون بالمعهد العالي للباليه، وذلك بعد أن قدم رسالة للبحث في أسلوب لوركا ماسين في باليه زوربا وتأثيره على مسرح الباليه في دراسة تحليلية تطبيقية حيث قدم فيها «شفيقة ومتولي» نموذجا.

واختير هاني حسن العام الماضي من فرقة البولشوي، لتقديم عرضه على خشبة مسرح البولشوي الروسي في دولة بيلا روسيا، وسط كوكبة من كبار نجوم الباليه العالمية من فرقة البولشوي الروسية العالمية في حفلة جالا كونسيرت، جزءا من باليه سبارتاكوس العالمي وجزءا من باليه القرصان العالمي.


 

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والفنان هانى حسن تكريم الأوبرا