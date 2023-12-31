بسبب صلاح.. قطع إعارة نجم ليفربول تبعث رسالة قوية

عاد المهاجم الشاب فابيو كارفاليو إلى ليفربول، خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية، بعد قضاء النصف الأول من الموسم الجاري على سبيل الإعارة مع لايبزيج الألماني.

وشارك كارفاليو، صاحب الـ21 عاما، في 15 مباراة مع لايبزيج، وأحرز هدفًا واحدًا، لكنه لم يتمكن من حجز مكانًا أساسيًا في تشكيلة الفريق الألماني.

ويرتبط كارفاليو بعقد مع ليفربول ينتهي في يونيو 2027، ويأمل اللاعب البرتغالي الشاب في إثبات نفسه مع الريدز في النصف الثاني من الموسم.

وتأتي عودة كارفاليو بمثابة رسالة قوية من المدير الفني يورجن كلوب، الذي يثق في إمكانيات اللاعب الشاب في ظل غياب الدولي المصري محمد صلاح، عن الفريق في الفترة المقبلة حيث سيشارك مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ويتطلع كارفاليو إلى المشاركة بشكل منتظم مع ليفربول في الفترة المقبلة، ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافه، خاصة وأنه شارك في 22 مباراة فقط مع الريدز بكل المسابقات الموسم الماضي بسبب الإصابات المتعددة التي ضربت الفريق، وأحرز 3 أهداف.