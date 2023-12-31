محافظ قنا يفتتح قسمي الرعاية المركزة والأشعة المقطعية بمستشفى فرشوط المركزي

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، قسمى الرعاية المركزة للأطفال و الأشعة المقطعية بمستشفي فرشوط المركزى، وتفقد سير العمل بقسم العناية المركزة للكبار ، واطمأن على تقديم كل أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضي وتوافر الامصال والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وتواجد الأطباء والتمريض بالأقسام الطبية المختلفة، كما حرص علي الاستماع لعدد من المرضى والمترددين على المستشفى واستفسر عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

رافق المحافظ كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب، والدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد الديب نقيب الأطباء،و الدكتور ضياء الدين محمد محمود مدير مستشفى فرشوط المركزي ولفيف من قيادات الصحة بقنا.

من جانبه قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن قسم الرعاية المركزة للأطفال بمستشفى فرشوط يحتوي على ١٦ سرير ، وسوف تعمل الوحدة بنصف طاقتها كخطوة مبدئية وفقا لموافقة وزارة الصحة.

وأضاف عبد الباقى، أنه تم تجهيز قسم الأشعة المقطعية بالمستشفى بجهاز أشعة مقطعية ماركة ( siemens) ١٦ مقطع، وهو أحدث جهاز أشعة مقطعية بمستشفيات الصحة بقنا ويمكنه طباعة 16 شريحة دفعة واحدة ، وذلك بهدف تطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية.

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أن تشغيل قسمي الأشعة المقطعية و الرعاية سيسهم بشكل كبير فى تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين، والقضاء على قوائم الانتظار. فضلا عن تشغيل قسم الحضانات بسعة ١٥ حضانة ضمن خطة نقل خدمات المستشفى من المبنى القديم إلى المبنى الجديد الصادر بشأنه قرار إزالة إلى المبنى الجديد المطور.

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