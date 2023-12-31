وفد إماراتي يصل إلى العريش لافتتاح 3 محطات تحلية مياه برفح

الأحد 31/ديسمبر/2023 - 04:36 م

وصل وفد إماراتي إلى مدينة العريش بشمال سيناء،اليوم /الأحد/ على متن طائرة قادمة من الإمارات عبر مطار العريش الدولي وكان في استقبال الوفد مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات في مصر.

ويضم الوفد الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء ووزير دولة بوزارة الخارجية الإماراتية، ونجله وعدد من أعضاء الهلال الأحمر الإماراتي.

ويقوم الوفد الإماراتي بافتتاح 3 محطات لتحلية مياه البحر في مدينة رفح ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، حيث تصل القدرة الإنتاجية لكل محطة 200 ألف جالون يوميًا، بإجمالي 600 ألف جالون يستفيد منها 300 ألف شخص يوميًا.

ويبلغ إجمالي المساعدات التي أرسلتها دولة الإمارات إلى قطاع غزة عبر مطار العريش الدولي عدد 130 طائرة، إضافة إلى سفينة شحن ومستشفى ميداني بسعة 160 سريرًا، وذلك عبر ميناء العريش البحري، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بإطلاقها بداية شهر نوفمبر الماضي.

