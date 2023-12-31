بسبب خلافات مالية.. ضبط المتهم بقتل صديقه طعناً في العياط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي المتهم بانهاء حياة شاب وسط الزراعات بقرية السعودية دائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة، في الواقعة التي عرفت إعلاميا باسم “ عريس العياط المذبوح” .

كانت بداية الواقعة بتلقي المقدم أحمد عبد الفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغ بالعثور علي جثة شاب وسط الزراعات ناحية قرية السعودية دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تم العثور علي جثة “ أحمد” عامل وتبين أنه متزوج منذ 5 أشهر، وبجثته آثار طعنات نافذة من سلاح أبيض “ سكين”.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه بسبب خلافات مالية فيما بينهما، وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وتم بارشاده عن ضبط السلاح المستخدم في الواقعة “ سكين”.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.