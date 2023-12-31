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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: وضع حلول جذرية للطفح المتكرر بحى شرق

بتنفيذ مشروع خط إنحدار بطول 2 كم وبقطر 700 مللى وبتكلفة 22 مليون جنيه

تنفيذ مشروع خط إنحدار
تنفيذ مشروع خط إنحدار موازى لمصرف السيل بأسوان
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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تجاوباً مع المطالب والشكاوى الجماهيرية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بكافة أنحاء المحافظة تم وضع الحلول الجذرية لأحد أبرز المشاكل المتراكمة بمناطق حى شرق المدينة ، والمتمثلة فى الطفح المتكرر للصرف الصحى حيث سيتم تنفيذ مشروع خط إنحدار موازى لمصرف السيل بطول 2 كم وبقطر 700 مللى وبتكلفة 22 مليون جنيه ليمتد من محطة الناصرية إلى محطة الجوزيرة بما سيساهم فى خدمة أكثر من 100 ألف نسمة من أهالى مناطق الناصرية والحكروب والجوزيرة وذلك بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقيادة المهندس عبد الصبور الراوى القائم بأعمال رئيس الشركة ، ومديرية الرى بقيادة المهندس محمد على رئيس الإدارة المركزية ، وبإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بالمحافظة .

موضحاً بأنه تم عمل الرفع المساحى للمنطقة ، وجارى التنسيق مع المرافق لعمل الجسات وتشوين الخامات لبدء الأعمال بهذا المشروع الحيوى ، والذى سيعمل للقضاء على كافة المشاكل التى كان يسببها الخط القديم القائم بقطر 315 مللى ، وهو الذى يتكامل مع الطفرة الكبيرة التى تشهدها مناطق حى شرق المدينة من خلال تنفيذ مشروعات تحسين مياه الشرب بواسطة المعونة السويسرية ، وكذا تغطية مصرف السيل للإرتقاء بمستوى الخدمات والشكل الجمالى والحضارى لأهالى هذه المناطق المختلفة .

مناطق حى شرق المدينة مصرف السيل أخبار محافظة أسوان