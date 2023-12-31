الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء وماريوحنا بمنسافيس

ترأس الأنبا باسيليوس الذبيحة الإلهية صباح اليوم الأحد ، بكنيسة السيدة العذراء وماريوحنا بمنسافيس كان في إستقباله الأب ميخائيل صبحي راعي الكنيسة وشمامسة وشعب الكنيسة المبارك وألقى الأنبا باسيليوس العظة عن ( الميلاد هو علامة رجاء جديد) وأختتم كلمته الروحية مهنئأ الجميع بحلول العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد



واختتم الأنبا باسيليوس القداس الالهى بالبركة الرسولية لكل شعب الكنيسة .



جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام وحرص الأنبا باسيليوس متابعة الأحوال الرعوية في كل كنائس الإيبارشية.