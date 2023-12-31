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الأحد 31 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء وماريوحنا بمنسافيس

ارشيفية
ارشيفية
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ترأس الأنبا باسيليوس الذبيحة الإلهية صباح اليوم الأحد ، بكنيسة السيدة العذراء وماريوحنا بمنسافيس كان في إستقباله الأب ميخائيل صبحي راعي الكنيسة وشمامسة وشعب الكنيسة المبارك وألقى  الأنبا باسيليوس العظة عن  (  الميلاد هو علامة رجاء جديد) وأختتم  كلمته الروحية مهنئأ الجميع بحلول العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد
 

واختتم الأنبا باسيليوس القداس الالهى بالبركة الرسولية لكل شعب الكنيسة . 
 

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام وحرص الأنبا باسيليوس متابعة الأحوال الرعوية في كل كنائس الإيبارشية. 

أقباط أقباط الكاثوليك الأنبا باسيليوس