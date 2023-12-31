أرسنال يسعى لاستعادة قمة البريميرليج أمام فولهام

يستضيف ملعب "كرافين كوتاج" فى تمام الرابعة من مساء اليوم الأحد، مباراة هى الهم فى تلك الجولة ، عندما يحل فريق ارسنال، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، ضيفاً على نظيره فولهام، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويسعى فريق ارسنال لاستعادة قمة البريميرليج، ولو بشكل مؤقت من ليفربول المتصدر، وتعويض النتائج السلبية التى حققها فى الجولتين الماضيتين، بعد الهزيمة فى الجولة الماضية أمام وست هام يونايتد، والتعادل امام ليفربول فى الجولة قبل الماضية.

وخاض فريق ارسنال 19 مباراة خلال مسابقة الدورى الإنجليزى، حقق الفوز فى 12 جولة وتعادل فى 4 جولات، وتعرض للهزيمة فى ثلاثة.

ويحتل فريق ارسنال المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بالتساوى مع مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث، بينما يقع فرق فولهام فى المركز الـ 14 برصيد 21 نقطة.

