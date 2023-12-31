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الأحد 31 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الحبس 3 سنوات لموظف دهس شابا بسيارته في الوايلي

ارشيفيه
ارشيفيه
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قضت محكمة جنح الوايلي بالحبس ٣ سنوات لموظف بتهمة دهس شاب تحت تاثير مخدر الحشيش أثناء وقوفه علي الطريق بمنطقة الوايلي مما أسفر عن مصرعه.

تلقي قسم شرطة الوايلي ، بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم دائرة القسم، ومصرع شاب أثناء وقوفه علي الطريق في انتظار وسيلة مواصلات تقله الي حيث يريد.

على الفور انتقلت قوات الامن لمكان الواقعة، وتبين أنه أثناء وقوف محمد. ع ٢٧ سنة بالطريق صدمته سيارة ملاكي يقودها رجل اربعيني فأصيب بنزيف في المخ ثم الوفاة.

وبإجراء تحليل مخدرات للمتهم تبين تعاطيه مخدر الحشيش

جرى نقل جثة المتوفي للمستشفى العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق
 

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