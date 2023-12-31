الحبس 3 سنوات لموظف دهس شابا بسيارته في الوايلي

قضت محكمة جنح الوايلي بالحبس ٣ سنوات لموظف بتهمة دهس شاب تحت تاثير مخدر الحشيش أثناء وقوفه علي الطريق بمنطقة الوايلي مما أسفر عن مصرعه.

تلقي قسم شرطة الوايلي ، بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم دائرة القسم، ومصرع شاب أثناء وقوفه علي الطريق في انتظار وسيلة مواصلات تقله الي حيث يريد.

على الفور انتقلت قوات الامن لمكان الواقعة، وتبين أنه أثناء وقوف محمد. ع ٢٧ سنة بالطريق صدمته سيارة ملاكي يقودها رجل اربعيني فأصيب بنزيف في المخ ثم الوفاة.

وبإجراء تحليل مخدرات للمتهم تبين تعاطيه مخدر الحشيش

جرى نقل جثة المتوفي للمستشفى العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

