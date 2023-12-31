"سلامة الغذاء": تسجيل 514 منشأة محال عامة واستيفاء 289 منشأة للشروط خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 47، وذلك عن الفترة من 23 - 29 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 78 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر، وتم تسجيل 7 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم إدراج 7 مصانع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 48 زيارة، وتم تسجيل 1 مركز تعبئة بالهيئة وجاري إدراج 3 منشآت بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 2185 إذن تصدير لحاصلات زراعية.



كما تم المرور على فروع الهيئة بالمحافظات لمتابعة موسم تصدير الموالح المصرية وتنفيذ آلية سحب العينات من رسائل البرتقال المعدة للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5335 رسالة بنحو 200 ألف طن لعدد 1775 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 580 صنف من خضر وفواكه طازجة، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة.



وتصدرت الفاصوليا الأسبوع الماضي قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10 آلاف طن، تليها الطماطم بإجمالي 8 آلاف طن، ثم البطاطا الحلوة بإجمالي 6 آلاف طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 60 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 8 آلاف طن، ثم الرمان بإجمالي 4 آلاف طن.



ومثلت السعودية وليبيا واسبانيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 150 دولة مستوردة.



واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1350 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1075 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 610 رسالة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1630 رسالة بنحو 388350 طن لعدد 780 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 150 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 94 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها رومانيا، البرازيل، ليتوانيا وكندا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 476 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 323 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 311 رسالة.



وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 52 منتج و17 شركة، ونفذت 5 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 743 منتج جديد، وأصدرت 2 شهادة بيع حر.



كما تم إلغاء اخطار رقم ٢١٩٣/٢٠٢١ والخاص بمنتج تحت مسمى (كاستيدال د٣) لشركة فارما كاست، وإخطار رقم ٢٦٠٢/٢٠٢١ والخاص بمنتج تحت مسمى (فيتامينات) لشركة بيوتريم لاب، وذلك لمخالفتهم شروط التسجيل.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1330 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 630 عينة لأغذية معدة للتصدير، 340 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 134 عينة منتجات الأغذية الخاصة.



ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 22 زيارة تفتيش معلنة لمضارب الأرز في محافظات كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، القليوبية والفيوم وتم تسجيل 2 مضرب أرز بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى 1 زيارة معلنة على صوامع القمح في محافظة الإسكندرية.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 37 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق جميع الشكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 490 منشأة غذائية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 29 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1615 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.



وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد ٦ حملات مشتركة على عدد 65 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 2 محضر عدم وجود تراخيص ضد منشأتين.



وتم تسجيل 514 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 404 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 289 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 18 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص و3 مأموريات للمواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات البحر الأحمر، بني سويف، الجيزة، الإسكندرية،الإسماعيلية، كفر الشيخ، البحيرة، القليوبية، القاهرة، الشرقية، سوهاج والمنوفية، وتم تسجيل 8 مخازن بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تم معاينة 1 موقع مخزن تغذية مدرسية جديد (تحت الإنشاء) في محافظة المنوفية.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، القليوبية، الشرقية، الفيوم، الإسكندرية والدقهلية.

هذا وقد تم استيفاء عدد 1 محلب لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المحالب المستوفاة إلى 59 محلبًا.



وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 108 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الأقصر، جنوب سيناء والدقهلية، وتم تسجيل 1 مطعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.



ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 20 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط، القليوبية، الجيزة والأقصر، وتم تسجيل عدد 3 وحدات طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما استوفت 5 وحدات للاشتراطات.



وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 366 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، بالإضافة إلى عدد 4 تظلمات متعلقة بالأغذية الخاصة.



ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 11 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 2 مصنع بالهيئة.



وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم و 2 زيارة لمصانع الأمعاء، وتم استيفاء 1 مجزر دواجن لاشتراطات الهيئة وجاري إدراجه بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 18 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.