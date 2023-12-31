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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من مدينة نابلس وبيتا

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من مدينة نابلس وبلدة بيتا جنوبا، وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الاخبارية".

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوتين خاصتين إسرائيليتين، اقتحمتا مخيم عسكر شرق نابلس، وشارع 10 في المدينة، تلاها اقتحام عدد من آليات الاحتلال العسكرية.

وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها فوق أسطح عدد من المنازل في مخيم عسكر القديم، بعد أن اقتحمت عددا من الأحياء.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن ايهاب الفولة من شارع 10، قبل انسحابها.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا، وداهمت أحد المنازل وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، واعتقلت منه المواطن عبد الرزاق عبد داوود، ونجله طيب.

قوات الاحتلال نابلس بلدة بيتا مخيم عسكر