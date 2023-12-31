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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وفاة عبدالمنعم الحاج رئيس نادي الترسانة الأسبق

عبدالمنعم الحاج
عبدالمنعم الحاج
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توفى عبدالمنعم الحاج، مدرب منتخب مصر الأسبق، صباح اليوم الأحد.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على تويتر: "خالص العزاء فى وفاة المغفور له الكابتن عبدالمنعم الحاج مدرب منتخب مصر الأسبق ورئيس نادي الترسانة الأسبق ورئيس جمعية قدامي اللاعبين الرياضيين.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الراحل  اللواء عبدالمنعم الحاج واحدا من أبناء نادى الزمالك وبدأ مسيرته الرياضية بالقلعة البيضاء وكان واحدا من جيل العظماء وزامل كلا من محمد رفاعى ونبيل نصير وأحمد مصطفى ولعب فى مركز الظهير الأيمن.

وشهدت مسيرته الانضمام لنادى الترسانة وعاصر الجيل الذهبى للشواكيش منهم الشاذلى ومصطفى رياض والدهشورى حرب وساهم معهم فى الفوز بدرع الدورى مرة واحدة وكأس مصر مرتين.
وانتخب الراحل عبدالمنعم الحاج فى عام 1993 رئيسا لنادى الترسانة واستمر حتى عام 1998 .

والدهشورى الترسانه اللواء عبدالمنعم الحاج