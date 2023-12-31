30 صورة ترصد احتفال بازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ بعيد الميلاد المجيد

احتفل نشاط التعليم المسيحي ببازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية السعيدة، تحت رعاية الأب إرميا نشأت راعي بازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ، والشماس الإنجيلي أنطوان عياد، وبمجهود خدام وخادمات نشاط التعليم المسيحي بالبازيليك؛ قدم الشماس الصلاة الافتتاحية للحفل ومن ثم قدم المخدومون أبناء البازيليك أثناء الحفل مجموعة من الترانيم المعبرة عن الميلاد المجيد، واسكتش تأملي معبر عن الميلاد المجيد لسيدنا يسوع المسيح كنور للعالم وسط فقدان الرجاء، والتذبذب في الإيمان، وقلة المحبة، وأجواء اللا سلام العالمية.

كما تقدم الأب إرميا في نهاية الحفل بتقديم كلمة شكر لكل الخدام والخادمات الذين اجتهدوا مع المخدومين لإخراج هذه المواهب المختلفة.

كما تقدم بالشكر لمشاركة أسر المخدومين ولكل من ساهم في إخراج الحفل وتتميمه بهذا الشكل الرائع.

وأخيرا نال كل مخدوم وكل خادم وخادمة هدية تذكارية. وهكذا وزعت هداية بيد بابا نويل للخدام والخادمات والمخدومين الأكثر التزاما.

وختم الحفل بكلمة شكر للجميع من قبل الراعي، وبالصلاة، وفقرات ألعاب للجميع.

كانت بازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ قد احتفلت بعدة قداسات مختلفة، احتفالا بعيد الميلاد المجيد بحسب الطقس الغريغوري المصحح.

ترأس الأب إرميا نشأت راعي للبازيليك قداسات عشية عيد الميلاد المجيد، بالطقس اللاتيني باللغتين الإيطالية والإنجليزية، وبالطقس القبطي، يعاونه الشماس الإنجيلي أنطوان عياد.

وشارك في القداسات شخصيات من جنسيات مختلفة، وقدم الأب إرميا الشكر لآباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المهنئين، والتهنئة لكل الحضور وتمنى لهم أعيادا ميلادية مجيدة وسعيدة.

كانت بازيليك العذراء سيدة السلام، للكاثوليك، بشرم الشيخ، قد احتفلت بعيد تدشينها الثامن، في مارس الماضي بحضور الأنبا كلاوديو لوراتي مطران الكاثوليك الأجانب في مصر ووكيل مطرانية اللاتينية المنسينيور أنطوان توفيق، والأب ارميا نشأت راعي الكنيسة وبمشاركة جمع غفير من جميع الجاليات الإيطاليين والهنود والفلبينيين والمصريين.

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