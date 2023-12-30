يوفنتوس يطارد إنتر ميلان على صدارة الدوري الإيطالي بتخطي روما

حقق فريق يوفنتوس، فوزًا صعبًا على نظيره روما بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أليانز استاديوم، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

ونجح اليوفي في اقتناص 3 نقاط ثمينة من فريق العاصمة الإيطالية، جعلته يطارد إنتر ميلان على صدارة الدوري الإيطالي بالموسم الجاري 2023-2024.

سجل الفرنسي أدريان رابيو، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 47 من صناعة الصربي دوشان فلاهوفيتش، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ورفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 43 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان المتصدر، بينما تجمد رصيد روما عند 28 نقطة في المركز السابع.

وكان يوفنتوس، دخل اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - بريمير - جاتي

خط الوسط: تيموثي وياه - مكيني - لوكاتيلي - أدريان رابيو - كوستيتش

وفي الهجوم: دوشان فلاهوفيتش - كينان يلدز.

أما روما بدأ المباراة على النحو التالي.

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: مانشيني - يورينتي - نديكان

خط الوسط: كريستنسن - كريستانتي - باريديس - بوف - زاليفسكي

وفي الهجوم: روميلو لوكاكو - باولو ديبالا.