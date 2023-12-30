ads
السبت 30 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مركز الأهرام للدراسات: 2023 عام بدأ بالكوارث الطبيعية وانتهى بالقذائف والحروب

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، إن عام 2023 عام الأزمات السياسية، مشيرًا إلى أن الأزمات والصراعات مستمرة في عام 2024، خاصة بعد التدخل العسكري في بعض الدول ووقوع المزيد من الضحايا المدنيين، ولعل أبرزها الأزمة الفلسطينية وحرب قطاع غزة.

وأشار مدير مركز الأهرام للدراسات، خلال استضافته بقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الكثير من الأزمات التي تعرضت لها الدول في عام 2023 شهدت تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة.

ويأمل فرحات، أن تشهد الملفات السياسية الخاصة بالصراعات الدولية حلولًا سريعة في العام الجديد، مشيرًا إلى أن الملف الليبي شهد انفراجة كبيرة، ولكن العكس في السودان التطورات السياسية تصعب الوضع في الخرطوم.

الأزمات السياسية الأزمات والصراعات الازمة الفلسطينية التطورات السياسية