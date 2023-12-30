"القاهرة الإخبارية": مخيمات وادي غزة تعرضت لقصف عنيف وأنباء عن وقوع العشرات من الشهداء

أكد بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية، استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وخاصة في مدينة رفح، مشيرًا إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية لم تتوقف عن قصف المنازل والمباني السكنية.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن المحافظة الوسطى بجنوب وادي غزة والتي تضم المخيمات الفلسطينية، تعرضت لقصف عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي مازالت تنهال على هذه المنطقة وخاصة مخيم البريج والمغازي.

وأشار إلى أن مخيم النصيرات لم يسلم من الغارات الإسرائيلية، مضيفًا أن الغارات التي تشنها الطائرات الحربية أسفرت عن دمار شامل بهذه المنطقة.

ونوه مراسل القاهرة الإخبارية، بأن هناك عدد من الإصابات والشهداء وقعوا منذ قليل، مؤكدًا أن الطائرات الحربية شنت عدد من الأحزمة النارية بحي التفاح وبيت لاهيا.