وكيل الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

بعث المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد.

وجاء في نص البرقية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نتقدم لسيادتكم بأسمى آيات الشكر والتقدير لشخصكم الكريم.

أيام ونستقبل عامًا جديدًا، نتمنى فيه أن يُعزز ويسدد خطاكم، في خدمة وطنكم الغالي مصر، مؤكدين أن ما قدمتموه محفور في سجلات التاريخ بحروف من نور.

وأضاف أبوشقة: وبمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة يطيب لي أن أتقدم إلى سيادتكم بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يعز فيه الوطن، وأن يجعله عام ازدهار، نجني فيه ثمار سنوات البناء والتنمية، وأن تظل مصر آمنة مستقرة تحت قيادتكم الحكيمة الرشيدة.