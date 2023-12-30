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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. فياريال يتعاقد مع إريك بايلي في صفقة انتقال حر

إريك بايلي
إريك بايلي
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أعلن نادي فياريال الإسباني، اليوم السبت، تعاقده مع المدافع الإيفواري إريك بايلي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع بشكتاش التركي.

وفسخ بشكتاش تعاقده مع بايلي بعد عدة أشهر من التعاقد معه، ليصبح أمس الجمعة، لاعبًا حرًا ثم يجتاز الفحص الطبي بنجاح في فياريال.

وقال فياريال في بيان، أن إريك بايلي وقع عقدًا مع النادي الإسباني حتى 30 يونيو 2025، على أن ينضم لتدريبات الفريق غدًا الأحد.

ارتدى المدافع صاحب الـ29 عامًا، قمصان أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي، إسبانيول الإسباني، مارسيليا الفرنسي، وأخيرًا بشكتاش التركي.

وخاض بايلي 5 مباريات مع بشكتاش في الدوري التركي، ولم يسجل ولم يصنع أي هدف، حتى أنهى إجراءات انضمامه إلى فياريال الإسباني.

ويحتل فياريال المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، بعد خوض 18 جولة.

وكانت وسائل إعلامية بريطانية، ذكرت أن إريك بايلي تلقى تهديدات من وكيل أعماله على تطبيق واتساب في الأسابيع الأخيرة؛ بسبب عدم حصوله على حقوقه المادية نظير صفقة انتقال اللاعب الإيفواري من مانشستر يونايتد إلى بشكتاش التركي في سبتمبر الماضي.

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