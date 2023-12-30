الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتقدم على شيفيلد يونايتد في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر سيتي على ضيفه شيفيلد يونايتد، بهدف نظيف، سجله لاعب خط الوسط رودري في الدقيقة 14، خلال مجريات الشوط الأول التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ مانشستر سيتي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس

خط الدفاع: كايل والكر، مانويل أكانجي، ناثان أكي، جوسكو جفارديول

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، رودريجو هيرنانديز، برناردو سيلفا، فيل فودين، جاك جريليش

خط الهجوم: جوليان ألفاريز

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة فيما يتذيل شيفيلد يونايتد الترتيب برصيد 9 نقاط، ويسعى جوارديولا للفوز بالمباراة وإغلاق الفجوة مع المتصدر ليفربول، الذي يحتل المركز الأول برصيد 42 نقطة.

