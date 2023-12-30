إنفوجراف.. إنجازات المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط تقدم خدمات طبية مُتميزة، وتعتبر مركزا للتعليم الطبي والبحث العلمي، إضافة إلى أنها تقوم بدور مهم في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين، من داخل المحافظة وخارجها.

وأشار إلى أن المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط شهدت خلال عام 2022/ 2023 العديد من الإنجازات المتميزة، كما شاركت بفاعلية في تنفيذ عدة مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، و مبادرات الأورام.

واستقبل مستشفى الطلاب بجامعة أسيوط، (5430) مترددا على العيادات الخارجية خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وإشراف الدكتور مصطفى فايز مدير مستشفى الطلبة، بمشاركة أعضاء الكادر الطبي والإداري والأمنى بالمستشفى.

وتمثلت أهم انجازات مستشفى الطلاب الجامعي في الانفوجراف التالي:

