ads
السبت 30 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

إنفوجراف.. إنجازات المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط

مستشفى الطلاب بجامعة
مستشفى الطلاب بجامعة أسيوط يستقبل(5430) مترددا بالعيادات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط تقدم خدمات طبية مُتميزة، وتعتبر مركزا للتعليم الطبي والبحث العلمي، إضافة إلى أنها تقوم بدور مهم في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين، من داخل المحافظة وخارجها.

 وأشار إلى أن المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط شهدت خلال عام 2022/ 2023 العديد من الإنجازات المتميزة، كما شاركت بفاعلية في تنفيذ عدة مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، و مبادرات الأورام.

واستقبل مستشفى الطلاب بجامعة أسيوط، (5430) مترددا على العيادات الخارجية خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وإشراف الدكتور مصطفى فايز مدير مستشفى الطلبة، بمشاركة أعضاء الكادر الطبي والإداري والأمنى بالمستشفى.

 وتمثلت أهم انجازات مستشفى الطلاب الجامعي في الانفوجراف التالي:
 

الدكتور احمد المنشاوي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيس العديد من الإنجازات المستشفيات الجامعية