بالصور.. رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

تفقد الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، اليوم السبت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة يرافقه عمداء الكليات ومديري البرامج العلمية ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.



وأشاد الخولي، خلال جولته ، بالجهود المبذولة والتجهيزات داخل جامعة المنصورة الجديدة ، وانتظام حضور رؤساء اللجان والملاحظين داخل اللجان، وأستاذة المادة للإجابة عن جميع الاستفسارات، مشيرا إلى أن أعمال التصحيح الالكتروني تتم بالتوازي مع الإمتحانات وذلك لسرعة إعلان النتائج وفقا المواعيد المقررة لها.



واطمأن رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، خلال جولته ، على اللجان وحسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة ، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الإمتحانات.

و أكد الخولي حرصه على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الإمتحانات.

وأوضح حرص الجامعة الدائم على توفير مناخ ملائم للطلاب داخل اللجان الإمتحانية، كما أنها تسعى جاهدةً لتوفير كل سُبل الراحة لأبنائنا الطلاب حفاظًا على أدائهم للعملية الامتحانية، وأن الجامعة لا تدخر جهدًا في إتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة، للحفاظ على انضباط الإمتحانات ونجاحها، وتوفير المناخ المناسب للطلاب من أجل أداء امتحاناتهم وسط أجواء وظروف تهيئ لهم فرص التفوق والنجاح.

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد سر الامتحانات

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد سير الامتحانات (2)

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد سير الامتحانات (1)

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد سير الامتحانات (7)

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد سير الامتحانات (6)

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد سير الامتحانات (5)