بالصور.. ختام الأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة الجديدة

شهد الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بمدينة المنصورة الجديدة محافظة الدقهلية، اليوم، حفل ختام الأنشطة الطلابية وتكريم المتميزين بالجامعة للفصل الدراسي الأول 2023 / 2024.

نظم الاحتفال اتحاد طلاب الجامعة والأسر الطلابية، هذا وقد أقيم الحفل بحضور الأستاذ عبد الله جاد أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وعرض خلال الحفل فيلم وثائقي يستعرض نشأة جامعة المنصورة الجديدة وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعة المنصورة الجديدة العام السابق، اعقبة عرض نشاط الطلاب بالجامعة خلال العام الدراسي 2023 /2024 من خلال فيديو من اعداد اتحاد طلاب جامعة المنصورة الجديدة .

وجرى عرض ما قدمته قيادة الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ، من اهتمام بالأنشطة الطلابية بدأت بإنشاء ملاعب رياضية وإدارة ، وتنظيم الحفلات، وتنظيم المسابقات الرياضية المختلفة بالجامعة من دوري كرة قدم على مستوى الكليات ، ومسابقات وتنس طاولة شطرنج مصارعة ذراعين الدارتس على مستوى الجامعة .

وشاركت 26 اسرة طلابية ،ونادي طلابي ، وجمعيات علمية في تنظيم العديد من الفاعليات منها " المشاركة في معرض EDUGATE معرض ايديوجيت ، وتكريم فريق علوم وهندسة الحاسب كواحد من افضل 15 فريق في مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية في الذكاء الاصطناعي" ، مشاركة طلاب الجامعة بفعاليات معرض التعليم العالي ، وحصول جامعة المنصورة الجديدة علي المركز الأول مستوي الجامعات الحديثة بمسابقة MOSAIC أفضل جامعة في الابتكار والتعاون مع الصناعة ، مشاركة جامعة المنصورة الجديدة في معرض ومؤتمر اخبار اليوم للتعليم العالي الدولي للجامعات بالإسكندرية ، مشاركة وفد طلاب جامعة المنصورة بأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر تحت شعار الجمهورية الجديدة حلم وطن.

كما جرى استعرض استضافة الجامعة لبرنامج INNOVEGYPT للابتكار و ريادة الأعمال المقدم من مركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) - التابع لوزارة الاتصالات، ومشاركة طلاب جامعة المنصورة الجديدة بفعاليات البرنامج التدريبي "إعداد قادة التنمية المستدامة"، الذي نظمه معهد اعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والجامعة ، وتصعيد هندسه المنصورة الجديدة للتصفيات النهائية بمسابقة كاسحات الألغام الدولية المقامة بجامعة العلمين ، تنظيم ندوة ثقافية بعنوان ( الفن من أجل المجتمع ) ، استقبال وفد من كلية أوشن كونتي لعقد ملتقى تعريفي ببرامج الاتفاقيات الدولية والبدء في تفعيل الاتفاقية والتدريب ، مشارك طلاب EPSF-NMU - الجمعية العلمية التابعة للاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة - جامعة المنصورة الجديدة في Leadership Camp ,و الذي تم تنظيمه تحت اشراف الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة ، ندوة علمية بجامعة المنصورة الجديدة بعنوان مزايا ومخاطر الذكاء الصناعي ، ندوة علمية بعنوان الحماية الدستورية لحق المواطنة يقدمها المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان "نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، تنظيم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالمنصورة لصالح غزة ، تنظيم حملة الصحة الشاملة للعين ، تحت شعار "رؤيتك تهمنا، افحص عينيك لحياة أفضل" ، ندوة تعريفية عن امراض العيون و كيفية الوقاية ، وندوة تعريفية للتعرف علي انشطة اكاديمية هواوي بجامعة المنصورة الجديدة ، تنظيم الملتقى العلمي الأول للأدوية والسموم بصيدلة المنصورة الجديدة ‏‎، الندوة التثقيفية تحت عنوان " دور شباب الجامعات في مواجهة تحديات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١-٢٠٢٦ " ، تنظيم ندوة للواء اركان حرب د سمير فرج بعنوان “الأمن القومي تحديات التهديدات الخارجية”.

وأكد رئيس الجامعة على حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية بكافة صورها، وأيضًا تشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم في شتى المجالات، نظراً لأهميتها في توسيع مدارك الطلاب وصقل شخصياتهم وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف الجوانب، موجهًا الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذه الاحتفالية المتميزة، متمنيًا للجميع المزيد من النجاح والتميز .

وأوضح الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، أنه جرى تكريم 124 طالبًا وطالبة من المتميزين في الأنشطة المختلفة، داعيًا الطلاب إلى ضرورة المشاركة في كافة الأنشطة التي تنظمها الجامعة، حتى يتسنّى لهم تنمية مواهبهم وإذكاء روح المنافسة فيما بينهم، إلى جانب تدريبهم على تحمل المسئولية والثقة بالنفس، لافتاً إلى أن التكريم شمل أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة ، والطلاب المشاركين في فعاليات الأنشطة الطلابية، كما تم تكريم الطلاب المتميزين في عدد من المجالات مثل: النشاط الرياضي والطلاب المثاليين للعام الجامعي، والأنشطة الثقافية والعلمية والاجتماعية وغيرها.

واختتم رئيس الجامعة حفل الانشطة الطلابية بتكريم أربعة اسر طلابية وهي: اسرة صناع التغيير ، اسرة فريق القلب ، اسرة روح الشرق ، اسرة قضايا ، وأربعة أندية / وقود المعرفة ، ICPC المسابقة الدولية للبرمجة لطلاب الجامعات ، نادي اكس بكسل ، ELIXIR وثلاثة الجمعيات / EBSF-NMU الجمعية العلمية اتحاد صيادلة مصر – صيدلة المنصورة الجديدة – نموذج الأمم المتحدة ، وتكريم الكليات التي نفيذت فاعليات بنجاح وفقا للخطة التنفيذية ، المشاركة الفعالة في الاعداد والتنفيذ لفاعليات خاصة بالجامعة ، الامتثال للتعليمات ونموذج مشرف للمثل العليا داخل الحرم الجامعي ، الابتكار وتنفيذ أنشطة في ظل فريق عمل متكامل مع مختلف الكليات بالجامعة ، حيث فاز بالمركز الأول فقا لتجميع النقاط بالترتيب العام كلية الصيدلة بإجمالي 16 ، والمركز ثاني مكرر حصل عليها كلية الطب وكلية هندسة بإجمالي 13 نقطة ، وحصل على المركز الثالث كلية علوم وهندسة الحاسب 10 بإجمالي نقاط .

حفل ختام الانشطة الطلابية بجامعة المنصورة الجديدة

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية (7)

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية (6)

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية (8)

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