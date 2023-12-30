«طيبة التكنولوجية»: صعود 9 مشروعات غذائية للمشاركة بمؤتمر شباب التكنولوجيين الثاني

أعلنت جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، عن صعود 9 مشروعات للتصنيع الغذائي، بشكل مباشر للمشاركة كعرض تقديمي في معرض الصناعات الغذائية بمؤتمر شباب التكنولوجيين الثاني الذي يعقد في الجامعة في فبراير المقبل 2024، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى رئيس الجامعة.

وعرض طلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، اليوم حصاد مشروعات مقرر المواد المضافة في الأغذية كمشروعات مصغرة وإنتاج منتجات غذائية نهائية، وذلك تحت إشراف د. محمد عبدالعظيم، أستاذ المقرر ومحمد البدوي، عضو الهيئة المعاونة، بحضور كلا من الدكتور محمد عبد المنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد الكلية، والدكتور أبوبكر هريدي، أستاذ الكيمياء العضوية بالبرنامج، الذي ناقش الطلاب في المشاريع المقدمة.

شمل العرض، المواصفات الواجب توافرها في هذا المنتج، بالإضافة إلى جودة تصميم الأغلفة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تمثل جامعة طيبة التكنولوجية والانتشار مستقبلا في سوق العمل، ودراسة جدوى كاملة للمشروع، ومهارات العرض والتواصل واستعراض مراحل التصنيع والمشاكل التى واجهت الطلاب أثناء عمليات التصنيع المختلفة وطرق حلها.

وأظهر الطلاب، معرفة عالية من حيث مكونات المنتج واستهداف جميع المستهلكين الطبيعيين والذين يعانوا من بعض الأمراض مثل السكر والضغط، لإضافة الاحترازات على الملصقات الخاصة بكل منتج، كما قدم الطلاب عرضا رائعا مقنعا، للجنة المناقشة من خلال الإجابات الواضحة على الأسئلة.

وأوضح الدكتور حموده دردير، عميد الكلية، أن طلاب البرنامج أظهروا جدارة متميزة في العام الثاني، (مرحلة الدبلوم العليا المهنية في تكنولوجيا التصنيع الغذائي)، شملت المهارة العالية والتي تتمثل في تصنيع منتجات عالية الجودة مثل التونة والبرجر والخضروات المجمدة وأنواع من الشكولاتة، وزبدة الفول السودانى واللانشون والحلاوة الطحينة ومنتجات الألبان والفاكهة المجففة، لافتا إلى أن التقييم كان بنظام الجدارات.

وأشار عميد الكلية، إلى أنَّ المشروعات التسعة التي جرى الاستماع إليها، سوف تصعد بشكل مباشر للمشاركة كعرض تقديمي بمعرض الصناعات الغذائية في مؤتمر شباب التكنولوجيين الثاني الذي يعقد في الجامعة في فبراير المقبل 2024، مشيدا بحضور طلاب الفرقة الأولى بنفس البرنامج، مما يعكس تكامل العملية التعليمية ونقل الخبرات وتشجيع الطلاب الحداثى، للوصول إلى أفضل مخرجات للتعليم طبقا لأهداف البرنامج والكلية الاستراتيجية والمنبثقة من رؤية الجامعة الطموحة.

من جانبه، أعرب الدكتور عادل زين الدين، عن سعادته لما وصل اليه الطلاب من جودة عالية فى التصنيع ومن مهارات فى العرض وكيفية إعداد دراسة الجدوى وتصميم المشروعات، مما سوف يغير خريطة سوق العمل عند تخرج الطلاب في سبل إنشاء أسواق جديدة في مجال التصنيع الغذائي، موجها الشكر للدكتور حموده دردير، عميد الكلية، والدكتور محمد عبد العظيم، والمهندس محمد البدوي، وأعضاء هيئة التدريس، على المتابعة المستمرة للعملية التعليمية؛ لتحقيق تعليم متميز بجودة عالية لجميع الطلاب.

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