7 أهلاوية و3 زملكاوية فى قائمة المنتخب بأمم أفريقيا

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، القائمة النهائية لمعسكر يناير استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار.

وشهدت قائمة المنتخب الوطنى 7 لاعبين من الأهلى و3 لاعبين من الزمالك و6 لاعبين من بيراميدز وثمانية محترفين.

وضم فيتوريا من 7 لاعبين من الأهلى هم: "محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمود كهربا".

فيما ضم فيتوريا 3 لاعبين من الزمالك هم: "محمد صبحى وأحمد فتوح وأحمد السيد زيزو".

بينما ضم فيتوريا 6 لاعبين من بيراميدز هم: "أحمد الشناوى وعلى جبر وأسامة جلال وأحمد سامى ومحمد حمدى ومصطفى فتحى".

وضم فيتوريا لاعباً واحدا من البنك الأهلى هو محمد أبو جبل، ولاعباً من مودرن فيوتشر هو عمر كمال عبد الواحد، ولاعباً من المصري البورسعيدى هو محمود حمادة.

وضم فيتوريا 8 محترفين هم: "أحمد حجازى وحمدى فتحى ومحمد الننى ومحمد صلاح وتريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا".



وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة.

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.



أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.



يستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.



يبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.