7 يناير.. ماريان فوزى تعرض رؤية فنية لمشغولات ورقية ملونة بالأوبرا

تتوالى الانشطة الفنية التى تنظمها وزارة الثقافة من خلال دار الاوبرا المصرية حيث تستضيف قاعة زياد بكير للفنون التشكيلية معرض "رؤية فنية لمشغولات ورقية" للفنانة ماريان فوزى ويفتتح فى الثالثة مساء الاثنين الأول من يناير و يستمر حتى الاحد 7 يناير .

يضم المعرض 20 لوحة منفذة بمواد الورق ، العجائن الورقية ، المعادن والأقمشة وتستعرض دور الأشغال الفنية كأحد مجالات التشكيل والتى تجمع المكونات التراثية للبيئة المصرية والاستليب المعاصرة في الممارسات الإبداعية .

يذكر ان الفنانة ماريان فوزى استاذ بقسم العلوم الأساسية بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، حاصلة على بكالوريوس التربية النوعية تخصص أشغال فنية، كما حصلت على درجتى الماجيستير والدكتوراة من كلية التربية النوعية قسم التربية الفنية تخصص أشغال فنية ، شاركت في العديد من المعارض والملتقيات الفنية منها ملتقي صحوة الفن 17 بمتحف المركبات الملكية ، ملتقى إبداع التحدى الفنى الدولي لرواد الفن التشكيلي والفنون اليدوية بالحديقة الدولية ، ومعرض إثراء الحياة الثقافية والأدبية والفنية في مصر والقارة الافريقية بالاوبرا .