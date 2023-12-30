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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أزهر مطروح: 1560 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية

رئيس الإدارة المركزية
رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية يتفقد اللجان
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قال الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، إن 1560 طالبًا وطالبة من طلاب النقل الثانوي الأزهري بمطروح، يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024، وسط متابعات مكثفة من قيادات الأزهر بمطروح.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية خلال جولته التفقدية للجان معهد بنين النموذجي، على توفير سبل الهدوء والراحة للطلاب، مشدداً على ضرورة فرض الانضباط، والتأكد من حضور وانصراف جميع المشاركين في العملية الامتحانية، وتذليل كافة العقبات.

وأوضح أن طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم الأدبي، أدوا الامتحان في مادتي الفقه وعلم النفس، ‏بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر وحساب ‏المثلثات، أما طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم الأدبي فيؤدون الامتحان في مادتي الفقه ‏والعروض والقافية، بينما ‏يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي ‏الفقه والجبر.‏

“أزهر مطروح”: 1560 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية

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مطروح أزهر مطروح امتحانات الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية